Героини вьетнамского «Холостяка» влюбились друг в друга и покинули шоу

Дело в том, что одна из участниц романтического проекта во время церемонии роз призналась в любви к другой участнице, чем ввергла в шоковое состояние других участниц шоу, авторов проекта и самого «холостяка», пишет Neformat.co.ua.

Девушка, получившая розу от «холостяка», должна была остаться в шоу до следующего испытания, но она отдала цветок другой конкурсантке, признавшись ей в любви. Холостяку же девушка сказала, что уже нашла свою любовь, но это совсем не «холостяк». После этого обе девушки пожелали найти мужчине свою любовь и покинули проект, решив начать совместную жизнь.