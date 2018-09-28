Курьез: неадекватную Наоми Кэмпбелл заметили в самолете

По словам очевидцев, Наоми очень странно вела себя на борту самолета. Зайдя в салон, она начала судорожно вытирать все вокруг влажными салфетками, пишут Dni.ru.

Затем модель вытащила из сумки полотенце и застелила им свое кресло. Ее лицо при этом было закрыто медицинской маской, сообщает Page Six. Неадекватная сцена вызвала недоумение у пассажиров.

В свою очередь актриса Райан Дестини, которой раньше доводилось путешествовать вместе с Кэмпбелл, рассказала, что модель стала себя так вести некоторое время назад. Как подтвердили подруги Наоми, она, судя по всему, страдает гермофобией – панической боязнью микробов.

Отметим, что психика Кэмпбелл и раньше давала сбои. Ее знакомые отмечали, что она никогда не была вполне уравновешенной. Так, раньше она славилась дикими вспышками ярости. При этом, как ни странно, 48-летней чернокожей хулиганке до сих пор удается держаться на плаву в своей профессии.