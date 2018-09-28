Вау! Как 49-летней Анжелике Варум удается выглядеть на 25? Певица раскрыла секрет

«Как и обещала, коротко расскажу о системе своего питания и о моих предпочтениях в спорте. Заранее предупреждаю, что это не руководство к действию, а те навыки, которые подходят лично моему организму, пишет Soulpost.ru.

Я, на протяжении последних двадцати лет, стараюсь придерживаться раздельного питания, т.е. не смешивать белки с углеводами. Я исключила из своего рациона жареные и копчёные продукты, мясные и рыбные бульоны, маринады, консерванты, соусы, дрожжи, сахар, любые напитки, за исключением обычной, негазированной воды.

В течении дня я выпиваю от 2,5 до 4 литров воды (предпочитаю воду тёплую, так как моим организмом она легче усваивается). Каждый третий день, равно как в те дни, когда я бываю простужена или в период просто напряжённых для организма дней (перелётов, гастролей) я исключаю из рациона белковую пищу. Это даёт мне возможность легче пережить стресс и быстрее восстановиться.

Что касается спорта, я не большой любитель изнуряющих тренировок и жёсткого системного графика оных. Занимаюсь исключительно в охотку. Бегу предпочитаю быструю ходьбу. Хожу по 15-20 км. Люблю плаванье, плаваю брассом и кролем по 2-3 км. Ну и конечно же делаю простейшие упражнения на основные группы мышц рук, пресса, спины, ягодиц и ног. На любую из вышеперечисленных групп мышц в интернете можно найти огромное кол-во упражнений и выбрать наиболее вам подходящие.