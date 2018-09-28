Страшно! Как мстят разные знаки Зодиака?

Львы очень театральны, и им нужна публика, чтобы публично отомстить вам. Они очень горячи в своей мести. Мстят они до конца и так, чтобы у обидчика даже мысли не осталось ещё раз посягнуть на их честь.

Дева

В большинстве случаев Девы способны убедить себя в том, что мстить — это нерационально. Они могут пойти на месть только в случае, если выгода окажется намного больше потерь.

И опять же, пойти на месть их заставит исключительно чувство долга. Их месть никогда не бывает горячей, и удар они наносят только с холодной головой.

Будьте уверены в том, что Девы продумают свою месть в мельчайших деталях, поэтому никому никогда не придет в голову их в чем-то обвинять.

Весы

Миролюбивые Весы очень не любят конфликтов, и вам нужно очень сильно постараться, чтобы заставить их мстить.

Если же им придется ответить на чью-то обиду или агрессию, они прибегнут к помощи других людей, которых они умело убедят в своей беззащитности.

Мстить они будут с улыбкой на лице, ведь все, что будет с вами происходить, не имеет к ним никакого отношения. Это всего лишь несправедливость жизни, или судьба так сложилась.

Скорпион

Спровоцировать Скорпиона может что угодно и когда угодно, а месть для них может стать делом всей жизни.

Они будут терпеливо выжидать удобный момент для нападения, собирая о вас всю информацию и подбирая крючок, за который вас можно зацепить.

Давят они обычно на самое больное место. Но не надейтесь быстро отделаться от Скорпиона. Они любят сначала поиграть с жертвой, как кошка с мышкой и лишь потом раздавить обидчика.

Стрелец

В мире есть дела и поинтереснее мести, скажут вам Стрельцы. Они не любят зацикливаться и долго размышлять.

В худшем случае они вас разыграют, создадут фейковую страницу в социальных сетях или оставят там язвительный комментарий.

В большинстве же случаев они просто оставляют человека, чтобы тот сам почувствовал уколы совести и подумал над своим поведением. Стрельцы просто выходят из этой ситуации.

Козерог

Они планируют месть без эмоций и жалости. Когда Козероги мстят, они не испытывают удовольствия, а считают, что просто выполняют свой долг.

Хладнокровно учитывают все ваши промахи, и ущерб, который вы им причинили, в том числе и моральный. Они безжалостны в своей мести, будут давить на человека с нескольких сторон, пока он не признает свою вину.

Когда они закрывают за обидчиком дверь, она захлопывается навсегда.

Водолей

Для Водолея свобода неразрывно связана с умением прощать и забывать.

Однако, если вы столкнетесь с менее развитым представителем этого знака Зодиака, то можете неожиданно обнаружить, что ваш телефон перестал работать, пароль недействителен, а с вашего потолка постоянно капает вода.

Водолеи любят придумывать изощренный план мести, так чтобы человек еще долго терялся в догадках о причинах неожиданного невезения.

Хотя надо признать, мстительных людей среди Водолеев не так много, и чаще всего они просто отказываются вас прощать.

Рыбы

Рыбы прекрасно вживаются в роль жертвы и вызывают жалость. А в этой роли очень сложно мстить. Просто представители этого знака Зодиака верят в карму.

Они знают, что зло настигнет того, кто их обидел, и посчитают, что Всевышний сам накажет вас за ваши неблаговидные поступки.