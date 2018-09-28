Какое животное соответствует вашему дню рождения, и что оно означает?

Животное по дате рождения:
1 — 9 января – Собака;
10 — 24 января – Мышь;
25 — 31 января – Лев;
1-5 января – Кошка;
6 — 14 февраля – Голубь;
15 — 21 февраля – Черепаха;
22 — 28 февраля – Пантера;
1- 12 марта – Обезьяна;
13 -15 марта – Лев;
16 — 23 марта – Мышь;
24 — 31 марта – Кошка;
1 -3 апреля – Собака;
4 -14 апрель – Пантера;
15 — 26 апреля – Мышь;
27 — 30 апреля – Черепаха;
1 -13 мая – Обезьяна;
14 — 21 мая – Голубь;
22 — 31 мая – Лев;
1 — 3 июня – Мышь;
4 — 14 июня – Черепаха;
15 — 20 июня – Собака;
21 — 24 июня – Обезьяна;
25 — 30 июня – Кошка;
1 — 9 июля – Мышь;
10 — 15 июля – Собака;
16 — 26 июля – Голубь;
27 — 31 июля – Кошка;
1 — 15 августа – Обезьяна;
16 — 25 августа – Мышь;
26 — 31 августа – Черепаха;
1 — 14 сентября – Голубь;
15 — 27 Сентября – Кошка;
28 — 30 сентября – Собака;
1 — 15 октября – Обезьяна;
16 — 27 октября – Черепаха;
28 — 31 октября – Пантера;
1 — 16 Ноября – Лев;
17 — 30 ноября – Кошка;
1 — 16 декабря – Собака;
17 — 25 декабря – Обезьяна;
26 — 31 декабря – Голубь.
А вот что означает каждое из животных:
Если вы — Собака:
Вы очень преданный и милый человек. Ваша лояльность просто не может быть подвергнута сомнениям.
Кроме того, вы честны и искренни, когда дело доходит до отношения к работе. Вы действительно очень простой человек, который к тому же еще абсолютно неконфликтный и даже где-то смиренный. Это объясняет, почему ваши друзья так любят и уважают вас.
Для них ваше мнение всегда важно. Ведь помимо всех вышеперечисленных достоинств, у вас еще и отличный вкус в одежде. Если ваш гардероб не обновляется чем-то модным, это верный признак того, что у вас депрессия.
Вы легки на подъем, поэтому к вам тянутся люди. Однако, вы не с каждым идете на контакт. В вашей жизни присутствует несколько человек, которых вы считаете достойными называться вашими друзьями.
Если вы — Мышь:
Вы всегда готовы к приключениям! Озорной блеск в ваших глазах делает вас таким милым и привлекательным для окружающих, что они начинают тянуться к вам сразу же после знакомства.
Вы очень интересный человек. Неудивительно, что люди постоянно ищут вашу компанию и с нетерпением ждут момента, когда можно собраться вместе. Однако вы также чересчур чувствительный человек, что является вашим основным недостатком.
Во время разговора с вами людям приходится подбирать правильные слова, чтобы ни дай бог не обидеть вас. Если же кто-то ходит вокруг да около, общаясь с вами, это может вызвать ваш гнев. Оказывается, разозлить вас очень легко.
Если вы Лев:
Несмотря на то, что лев –животное довольно грозное, вы человек, любящий мир и покой.
В противовес этому животному, вы тот, кто старается избегать конфликтных ситуаций и моментов, которые требуют борьбы.
Вы человек -праздник, вам не нравится сидеть на одном месте в течение длительного времени. Вы простой и общительный. Но, несмотря на это, как и каждый Лев, вы — прирожденный лидер, и это лидерство живет внутри вас. Вы тактично пользуетесь этим, чтобы добиться своего.
Людям нравится ваша обходительность и то, как вы относитесь к ним. Вам нравится быть любимым, и когда вы получаете свою долю внимания от кого-то, вы абсолютно счастливы.
Если вы Кошка:
Вы чрезвычайно привлекательная, очаровательная личность. Порой вы бываете застенчивым, однако вам также нравится блистать остроумием в обществе. Ваша страсть к хорошим шуткам известна всем.
Время от времени вы предпочитаете тишину. Вам нравится исследовать разные вещи и углубляться в детали. При нормальных обстоятельствах вы очень приятный человек, но, когда вам дают повод, вы становитесь похожим на настоящий вулкан, который вот-вот взорвётся.
Вы любите моду и все, что с ней связано. Поэтому нередко люди смотрят на вас, как на икону стиля.
Вы человек довольно коммуникабельный, однако не любите много разговаривать с незнакомцами. В вашей компании люди чувствуют себя очень легко и комфортно. Вы очень избирательны в выборе друзей и тех, кто вас окружает.
Если вы Черепаха:
Вы близки к совершенству и приятны душой, сердцем и характером. Ваша доброта распространяется на окружающих. Вы выступаете за мир и гармонию, поэтому не нанесете ответного удара даже человеку, который был не прав.
Именно по этой причине вас так любят. Вы не обсуждаете никого за спиной. Людям нравится то, как вы к ним относитесь. Вы можете дать доброту, поддержку и любовь, не требуя, при этом, ничего взамен.
Вы достаточно щедрый человек, и те, кого вы любите, просто счастливы иметь в своем окружении такого человека, как вы. Видеть вещи в практическом свете — это ваша лучшая черта характера.
Если вы Голубь:
Вы человек, который символизирует счастливый подход в жизни. Каким бы ни было окружение, грустным или веселым, на вас это никак не влияет. Вы не подвергаетесь воздействию извне.
На самом деле, вы излучаете позитив и хорошее настроение везде, где бы вы не появились. Вы лидер среди друзей. Кроме того, вы обладаете отличной способностью утешить и поддержать человека в нужный момент.
Вам не нравится лицемерие и ложь, поэтому вы стараетесь избегать людей, которые врут и лицемерят. Такие люди никогда не будут рядом с вами. Вы очень методичны и организованы в своей работе.
Беспорядок –это то, что никогда не увидишь на вашем рабочем столе. Оно и неудивительно, ведь вы –сама дисциплина и порядок!
Если вы Пантера:
Ваша главная черта- загадочность. Вы — тот, кто легко справляется с любой ситуацией, даже когда на вас оказывается давление. При этом вы делаете это красиво, изящно и не выходите из себя.
Иногда вам нравится посплетничать с друзьями, но даже это вы делаете красиво и непринужденно. Вам нравятся, чтобы всё шло так, как хочется именно вам, даже если это иногда и невозможно.
В результате вы можете потерять некоторых людей и те вещи, которые вам дороги. Но в остальном вы замечательный человек, любящий помогать людям в трудных жизненных ситуациях.
Если вы Обезьяна:
Вы очень нетерпеливая и гиперактивная личность.
Вам всегда хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее. В глубине души вы очень простой человек, однако, любите быть центром всеобщего внимания.
Таким образом, вы уникальный человек. Вы хотели бы находиться в безопасности и избегать острых углов. Если ваше имя будет фигурировать в каких-либо спорах и пересудах, вы начнете паниковать.
Поэтому вы стараетесь с самого начала предотвращать конфликтные ситуации и не доводить их до крайностей.
Иногда, когда вы предвидите, что что-то идет не так, ваше шестое чувство — это то, что спасает вас от падения и попадания в ловушку.