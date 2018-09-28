Какое животное соответствует вашему дню рождения, и что оно означает?

Если вы Кошка:

Кошка Лаки в новом доме. ФОТО: Instagram

Вы чрезвычайно привлекательная, очаровательная личность. Порой вы бываете застенчивым, однако вам также нравится блистать остроумием в обществе. Ваша страсть к хорошим шуткам известна всем.

Время от времени вы предпочитаете тишину. Вам нравится исследовать разные вещи и углубляться в детали. При нормальных обстоятельствах вы очень приятный человек, но, когда вам дают повод, вы становитесь похожим на настоящий вулкан, который вот-вот взорвётся.

Вы любите моду и все, что с ней связано. Поэтому нередко люди смотрят на вас, как на икону стиля.

Вы человек довольно коммуникабельный, однако не любите много разговаривать с незнакомцами. В вашей компании люди чувствуют себя очень легко и комфортно. Вы очень избирательны в выборе друзей и тех, кто вас окружает.

Если вы Черепаха:

Kilpkonn Черепаха. ФОТО: SCANPIX

Вы близки к совершенству и приятны душой, сердцем и характером. Ваша доброта распространяется на окружающих. Вы выступаете за мир и гармонию, поэтому не нанесете ответного удара даже человеку, который был не прав.

Именно по этой причине вас так любят. Вы не обсуждаете никого за спиной. Людям нравится то, как вы к ним относитесь. Вы можете дать доброту, поддержку и любовь, не требуя, при этом, ничего взамен.

Вы достаточно щедрый человек, и те, кого вы любите, просто счастливы иметь в своем окружении такого человека, как вы. Видеть вещи в практическом свете — это ваша лучшая черта характера.

Если вы Голубь:

Голубь. Иллюстративное фото. ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Вы человек, который символизирует счастливый подход в жизни. Каким бы ни было окружение, грустным или веселым, на вас это никак не влияет. Вы не подвергаетесь воздействию извне.

На самом деле, вы излучаете позитив и хорошее настроение везде, где бы вы не появились. Вы лидер среди друзей. Кроме того, вы обладаете отличной способностью утешить и поддержать человека в нужный момент.

Вам не нравится лицемерие и ложь, поэтому вы стараетесь избегать людей, которые врут и лицемерят. Такие люди никогда не будут рядом с вами. Вы очень методичны и организованы в своей работе.

Беспорядок –это то, что никогда не увидишь на вашем рабочем столе. Оно и неудивительно, ведь вы –сама дисциплина и порядок!

Если вы Пантера:

Пантера. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Ваша главная черта- загадочность. Вы — тот, кто легко справляется с любой ситуацией, даже когда на вас оказывается давление. При этом вы делаете это красиво, изящно и не выходите из себя.

Иногда вам нравится посплетничать с друзьями, но даже это вы делаете красиво и непринужденно. Вам нравятся, чтобы всё шло так, как хочется именно вам, даже если это иногда и невозможно.

В результате вы можете потерять некоторых людей и те вещи, которые вам дороги. Но в остальном вы замечательный человек, любящий помогать людям в трудных жизненных ситуациях.

Если вы Обезьяна:

Обезьяна. Иллюстративное фото. ФОТО: Reuters / Scanpix

Вы очень нетерпеливая и гиперактивная личность.

Вам всегда хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее. В глубине души вы очень простой человек, однако, любите быть центром всеобщего внимания.

Таким образом, вы уникальный человек. Вы хотели бы находиться в безопасности и избегать острых углов. Если ваше имя будет фигурировать в каких-либо спорах и пересудах, вы начнете паниковать.

Поэтому вы стараетесь с самого начала предотвращать конфликтные ситуации и не доводить их до крайностей.