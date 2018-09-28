Пт, 28.09.2018
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В Ираке зверски убита королева красоты

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ФОТО: Instagram

В собственной спортивной машине была убита 30-летняя Мисс Багдад — 2015» Тара Фарес, сообщает телеканал Kurdistan24 со ссылкой на МВД Ирака.

По информации телеканала «Аль-Арабия», две пули попали ей в голову, а еще одна — в грудь.

Фарес прославилась, став лицом модных брендов. Однако ее публикации в соцсетях вызывали горячие споры в иракском обществе.

Проживала фотомодель в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.

На странице Фарес в Instagram появилась посмертная публикация с черно-белой фотографией, под которой размещены такие слова: «Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость». В этой соцсети у модели было более 2,6 млн подписчиков.

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