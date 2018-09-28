В Ираке зверски убита королева красоты
28 сентября 2018, 10:00
В собственной спортивной машине была убита 30-летняя Мисс Багдад — 2015» Тара Фарес, сообщает телеканал Kurdistan24 со ссылкой на МВД Ирака.
По информации телеканала «Аль-Арабия», две пули попали ей в голову, а еще одна — в грудь.
Фарес прославилась, став лицом модных брендов. Однако ее публикации в соцсетях вызывали горячие споры в иракском обществе.
Проживала фотомодель в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.
На странице Фарес в Instagram появилась посмертная публикация с черно-белой фотографией, под которой размещены такие слова: «Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость». В этой соцсети у модели было более 2,6 млн подписчиков.