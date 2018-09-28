В Ираке зверски убита королева красоты

По информации телеканала «Аль-Арабия» , две пули попали ей в голову, а еще одна — в грудь.

На странице Фарес в Instagram появилась посмертная публикация с черно-белой фотографией, под которой размещены такие слова: «Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость». В этой соцсети у модели было более 2,6 млн подписчиков.