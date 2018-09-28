Британский журналист ответил питерским феминисткам, обливающим в метро мужчин с раздвинутыми ногами

Активистки из Санкт-Петербурга во главе с Анной Довгалюк заявили, что, раздвигая ноги, мужчины демонстрируют свою альфа-самцовость и оскорбляют чувства находящихся рядом представительниц прекрасного пола и занимают больше, чем одно место в общественном транспорте.

Известный британский журналист и писатель Нирпал Дхаливал увидел ролик акции Довгалюк и нанес ответный удар, опубликовав свое мнение на этот счет: «Несправедливый пол: женщины! Прекратите ругать мужчин за раздвинутые ноги, вы тоже виноваты в нескольких раздражающих факторах - загрязнение мест общественного пользования и с сумкой своей занимаете больше места», пишет Elu24.

Нирпал Дхаливал ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Читатели комментария Дхаливала разделились на два лагеря: на тех, кто считает, что мужчина выбрал правильное время показать, какими двойными стандартами мы живем, и на тех, кто посчитал письмо журналиста откровенным хамством.

По словам журналиста, у женщин нет никакого права выливать мужчинам на штаны отбеливатель и такие акции феминисток переходят всякие границы дозволенного. Также журналист сказал, что его бесит, когда женщины в общественном месте пилят свои ногти, распространяя тем самым грязь и бактерии.

«Женщины действительно не понимают, что мужиков бесит такое отношение, когда они должны всё за слабый пол решать. Надоело», - добавляет журналист.