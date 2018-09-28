Фото: сильно растолстевшую Анну Семенович раскритиковали фанаты

Анна обычно выбирает эффектные декольте и высокие каблуки, но на этот раз артистка решила выбрать спортивный образ и прогадала. Артистка появилась в черной майке, штанах и пиджаке в тон и дополнила образ яркими кедами. По мнению фанатов, звезда игнорирует диеты и спорт, и постепенно превращается в настоящую «жиробазу». Анне посоветовали начать снова следить за собой, пишет 7d.org.ua.