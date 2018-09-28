Фото: сильно растолстевшую Анну Семенович раскритиковали фанаты
28 сентября 2018, 15:15
Фанаты обсуждают неудачный снимок Анны Семенович. Артистка пришла на светскую тусовку в наряде, подчеркнувшем все ее недостатки.
Анна обычно выбирает эффектные декольте и высокие каблуки, но на этот раз артистка решила выбрать спортивный образ и прогадала. Артистка появилась в черной майке, штанах и пиджаке в тон и дополнила образ яркими кедами. По мнению фанатов, звезда игнорирует диеты и спорт, и постепенно превращается в настоящую «жиробазу». Анне посоветовали начать снова следить за собой, пишет 7d.org.ua.
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