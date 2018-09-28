Пт, 28.09.2018
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  • Фото: сильно растолстевшую Анну Семенович раскритиковали фанаты

Фото: сильно растолстевшую Анну Семенович раскритиковали фанаты

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Анна Семенович

ФОТО: SCANPIX

Фанаты обсуждают неудачный снимок Анны Семенович. Артистка пришла на светскую тусовку в наряде, подчеркнувшем все ее недостатки. 

Анна обычно выбирает эффектные декольте и высокие каблуки, но на этот раз  артистка решила выбрать спортивный образ и прогадала. Артистка  появилась в черной майке, штанах и пиджаке в тон и дополнила образ яркими кедами. По мнению фанатов, звезда игнорирует диеты и спорт, и постепенно превращается в настоящую «жиробазу». Анне посоветовали начать снова следить за собой, пишет 7d.org.ua.

Смотрите фото ЗДЕСЬ! Как вам? 

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