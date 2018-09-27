«У горя нет календарей»: друзья Егора Клинаева не могут смириться с его смертью

Добрый и отзывчивый Егор всегда приходил на помощь как к близким людям, так и к совершенно незнакомым. Никто подумать не мог, что именно желание помогать станет причиной его смерти. В роковой день, 27 сентября 2017-го, Клинаев оказался невольным свидетелем страшной аварии на МКАДе. По обыкновению он не смог проехать мимо — юноша остановился и вышел из машины, чтобы узнать не требуется ли помощь... А спустя несколько минут Егора не стало — актера сбила иномарка.

Родные, друзья и поклонники вспоминают о нем каждый день, но сегодня боль об ушедшем актере чувствуется острее. «Светлая память. Помним, любим, скучаем», — написала близкая подруга Клинаева, актриса Леля Баранова.

Егор Кинаев в сериале "Физрук" ФОТО: Кадр из сериала "Физрук"

Трогательную историю знакомства с артистом рассказал его хороший друг, графический дизайнер Максим Темный. Максим и Егор познакомились около трех лет назад, вместе они начали работать над совместным брендом одежды.

«Я сразу увидел в этом человеке свою душу, часть себя и был безмерно этому рад. В 2016-ом году я переехал в Москву, и он приютил меня к себе. Устроил на работу. Верил в меня и заботился, как мог. Мы с ним придумали идею быть братьями и историю, почему обо мне раньше никто не знал. Знаете, что самое приятное? Никто и подозревать не мог, что это не так», — поделился Темный.

Сейчас Максим с полной уверенностью называет Егора своим родственником, и сейчас самой большой мечтой Темного является создание фильма о «брате».

«Почти год назад в мою голову пришла идея создать фильм о нем. Очень много мыслей было, но я все же решил сказать вам именно тогда, что и было моей ошибкой. Во время создания фильма у меня опускались руки. Большое количество раз. Потому что это сложно. Правда, сложно. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы сказал вам о начале создания фильма только в апреле. Но! Для всех и каждого заявляю, фильм будет! Вначале вы увидите трейлер (в ближайшее время), а потом и фильм», — продолжил он.

ФОТО: кадр Youtube

Не забывает о страшной трагедии и коллега Егора по сериалу «Физрук» Полина Гренц. «Малыш, скучаем», — такие слова в Инстаграме она посвятила безвременно ушедшему Клинаеву.

У Егора остались любимые родители — Дмитрий и Наталья, а также сестренка Верочка, в которой актер души не чаял. «Москва плачет сегодня вместе с теми, кто вспоминает Егора Клинаева. Прошел год. У горя и потери нет календарей, увы. Но мы верим, что наши слезы утирает Бог. За руку с ним — Егор, а, значит, он в порядке. Но тем, кто остался здесь пока сложно подобрать нитки, чтобы залатать эту дыру. С этим может справиться молитва. Мы пробуем, мы стараемся. Царствия небесного Егору. Крепости и сил родным», — написала близкая родственница актера Полина Каминская.