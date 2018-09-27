Почему пилотам нельзя носить бороду и еще восемь ответов на вопросы о самолетах, которые ты боялся задать вслух

Потому неудивительно, что мы очень многого не знаем о различных тонкостях, к которым прибегают авиакомпании с целью дополнительной экономии или безопасности. Откровенно говоря, чаще всё-таки безопасность пассажиров становится причиной некоторых вещей, которые мы могли наблюдать, но даже не подозревали об их подлинном смысле, пишет Ofigenno.com.

Бородатые пилоты

Ты ведь тоже никогда их не видел, да? Всё дело в том, что авиакомпания строжайше запрещают своим пилотам иметь растительность на лице. И всё потому, что борода может мешать плотному прилеганию кислородной маски к лицу, а ведь пилот — важнейший человек на борту.

Посадка самолета

Можно пересмотреть все существующие фильмы, худо-бедно связанные с самолетами, но вероятность того, что обычный человек сможет посадить самолет в критической ситуации, крайне мала. Посадка самолета — это по-настоящему сложный процесс, который пилоты осваивают не один год.

Прохлада в салоне

Те, кто летал самолетами, должны были обратить внимание, что в салоне всегда довольно прохладно независимо от времени года. Казалось бы, авиакомпании просто пытаются сэкономить на обогреве, но нет. Дело в том, что при перепадах давления при низкой температуре гораздо меньше риск получить гипоксию.

Управление самолетом

Управление самолетом — очень сложный и трудоемкий процесс, тем не менее в любой момент при необходимости пилот может покинуть кабину, например, чтобы посетить туалет. В таком случае один из бортпроводников обязан занять его место, чтобы следить за вторым пилотом на случай, если тому станет дурно.

Шелковые платочки

На заре развития военной авиации пилоты всегда носили на шее шелковые платки. Но дело было совсем не в какой-то романтической истории или чём-то подобном. Платки имели практическое назначение. Военная форма была сделана из очень плотной ткани, а управление самолетом подразумевает постоянное вращение головой, в итоге воротники натирали шею до крови. Тут-то и пригодились шелковые платки.

Задержка

Если твой рейс задерживается, последнее, что стоит делать, это срывать свою злобу на бортпроводниках. У них время, проведенное на земле, оплачивается куда меньше, а потому каждая задержка бьет по карману.

Статистика

Ежедневно авиакомпании перевозят около 3 млн пассажиров, что приводит к обороту в 5 млрд пассажиров ежегодно. Примерно каждые две секунды где-то в мире взлетает самолет, а где-то садится.

Интерьер аэропорта

Практически каждый элемент интерьера в аэропортах задуман не просто так. Каждая деталь нацелена на то, чтобы запрограммировать человека на определенные действия. Например, в залах ожидания специально очень мало мест, чтобы люди расходились в ожидании рейса по кафе и ресторанам.

Траектория полета

Казалось бы, самая короткая дистанция — прямая, но вот по прямой самолеты никогда и не летают, а выписывают в воздухе различные дуги и зигзаги. Обусловлено это двумя вещами: во-первых, Земля-то круглая, а карта плоская. А во-вторых, пилоты обязаны вести самолет по определенной траектории, чтобы в пределах доступности был аэропорт, способный экстренно принять именно такой тип самолета.