Мать двоих детей остановилась, чтобы помочь разбившемуся байкеру, и погибла сама

Женщина возвращалась к своей семье с работы в доме престарелых, когда стала свидетелем ужасной аварии. Мотоциклист на полной скорости врезался в "ауди", проезжая перекрёсток. 37-летний мужчина сильно пострадал, и Эмили, не медля ни секунды, остановилась и бросилась ему на помощь.

Добрая женщина попыталась сделать мужчине массаж сердца, пишет Daily Mail. Но сама стала жертвой: её сбила проезжавшая мимо машина. Дорога была плохо освещена, и водитель мог просто не заметить человека. Эмили скончалась на месте. Мотоциклист, которого она хотела спасти, умер там же.

«Это была ужасная сцена. И женщина остановилась и подошла к месту аварии. В этот самый момент другой автомобиль переехал её. К сожалению, женщина умерла на месте», - говорит Брэд Макартур, инспектор.

Инспектор Брэд Макартур описал поступок женщины как "бескорыстный и героический". Что касается байкера, правоохранители говорят, что он ехал "безрассудно и безответственно". К тому же при нём обнаружено белое вещество, происхождение которого выяснить ещё предстоит. Полицейские начали расследование обеих аварий.