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В это трудно поверить! Самые популярные запросы в Google за 20 лет

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FILE PHOTO: A Google sign is seen during the WAIC (World Artificial Intelligence Conference) in Shanghai, China, September 17, 2018. REUTERS/Aly Song/File Photo

ФОТО: ALY SONG / REUTERS

У поисковика сегодня день рождения. 

27 сентября компании Google исполняется 20 лет. В связи с этим поисковик подготовил подборку самых популярных запросов пользователей со всего мира за этот период, пишет Mport.ua.

Как обратили внимание в компании, за 20 лет работы Google сделал доступным поиск для 190 стран, на более 150 языках. 

“Сегодняшнее видео Doodle – прогулка по тропе памяти, вспоминая популярные поисковые запросы во всем мире в течение последних двух десятилетий“, – говорится в подписи к ролику. 

Среди самых популярных запросов видим очень банальные, такие как: 

- как танцевать;

- как завязывать галстук; 

- кот в горшке.

Также в некоторых запросах можно увидеть четкую принадлежность к году. Например, в 2012 популярным был поиск “календаря Майя“ – именно в том году, согласно вышеупомянутому календарю, должен был наступить конец света. 

В 2006 году пользователи искали “Плутон – это планета?“ 

А в 2011 году популярным запросом стала “королевская свадьба“, ведь именно в том году поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон. 

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