В это трудно поверить! Самые популярные запросы в Google за 20 лет

27 сентября компании Google исполняется 20 лет. В связи с этим поисковик подготовил подборку самых популярных запросов пользователей со всего мира за этот период, пишет Mport.ua.

Как обратили внимание в компании, за 20 лет работы Google сделал доступным поиск для 190 стран, на более 150 языках.

“Сегодняшнее видео Doodle – прогулка по тропе памяти, вспоминая популярные поисковые запросы во всем мире в течение последних двух десятилетий“, – говорится в подписи к ролику.

Среди самых популярных запросов видим очень банальные, такие как:

- как танцевать;

- как завязывать галстук;

- кот в горшке.

Также в некоторых запросах можно увидеть четкую принадлежность к году. Например, в 2012 популярным был поиск “календаря Майя“ – именно в том году, согласно вышеупомянутому календарю, должен был наступить конец света.

В 2006 году пользователи искали “Плутон – это планета?“