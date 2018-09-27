Могильный телефон. Почему 25-летней девушке установили надгробие в виде iPhone 6

25-летняя жительница Уфы Рита Шамеева умерла еще в 2016 году, однако необычный памятник на ее могиле появился лишь спустя два года, пишет Life. Надгробие в виде iPhone сразу же привлекло внимание других посетителей кладбища, и они сделали снимки, которые позже разлетелись по социальным сетям.

Рита из Уфы. ФОТО: Соцсети

О Рите известно не так уж много: еe родственники неохотно общаются с журналистами, поэтому даже причина еe смерти остаeтся тайной. Известно лишь, что девушка скончалась после продолжительной болезни.

Кроме того, можно наверняка утверждать, что Рита очень любила путешествовать — об этом говорит еe страница в соцсети, у девушки было много друзей в Германии.

ФОТО: Соцсети

Необычный памятник был выбран неслучайно — девушка занималась поставками техники Apple в Россию, и многие знакомые обращались к ней за помощью с выбором и ремонтом iPhone.

«Когда эти телефоны только начали завозить в Россию, она начала работать в этой сфере. Занималась вопросами, связанными с поставками, ремонтами этой техники, все знакомые за телефонами обращались к ней», - рассказывают близкие Риты.

Жизнь Риты была тесно связана со смартфонами, и это было решено отразить на ее надгробии. На iPhone 6 выбор пал по очень простой причине — именно эта модель была последней на момент смерти девушки.

ФОТО: Life.ru

Авторство памятника может принадлежать новосибирскому дизайнеру Павлу Калюку. Ещe в 2016 году он представил надгробие в виде iPhone 4. Мужчина признается, что изначально необычный памятник был изготовлен для привлечения внимания, однако ничто не мешает фанатам техники заказать аналогичное надгробие для себя.