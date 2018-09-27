Выиграйте билеты! Легендарный «Моральный кодекс» едет в Таллинн

Программа концерта составлена из лучших хитов группы. Прозвучат золотые и даже платиновые шлягеры, среди которых «До свидния, мама», «Я выбираю тебя», «Первый снег» и многие-многие другие.

Организаторы обещают солидный концерт, который продлится не менее двух часов. «Моральный кодекс» выступают только живьeм и каждое выступление гарантирует максимальное количество положительных эмоций от чистейшего звука и колоссальной энергетики исходящей со сцены.

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Субботний, осенний вечер 27-го октября будет украшен потрясающим концертом «Морального кодекса»!