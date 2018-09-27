Фото: Илона Броневицкая удивилась, как живут бездомные собаки в Таллинне

Владелица таллиннского приюта для домашних животных Лариса Козырева рассказала нашему порталу, что Илона Броневицкая приехала в Таллинн, чтобы перенять опыт и поделиться своим. Не секрет, что уже несколько лет певица вплотную занимается проблемой бездомных собак. Дочь Эдиты Пьехи и мать Стаса Пьехи ведет в России программу вакцинации и стерилизации бездомных собак и кошек (ОСВВ).