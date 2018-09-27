Чт, 27.09.2018
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  • Фото: Илона Броневицкая удивилась, как живут бездомные собаки в Таллинне

Фото: Илона Броневицкая удивилась, как живут бездомные собаки в Таллинне

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Илона Броневицкая и Лариса Козырева

ФОТО: Facebook

Известная российская певица и актриса Илона Броневицкая в эти дни гостит в Таллинне. Сюда она приехала – нет, не на концерт, а в собачий приют!

Владелица таллиннского приюта для домашних животных Лариса Козырева рассказала нашему порталу, что Илона Броневицкая приехала в Таллинн, чтобы перенять опыт и поделиться своим. Не секрет, что уже несколько лет певица вплотную занимается проблемой бездомных собак. Дочь Эдиты Пьехи и мать Стаса Пьехи ведет в России программу вакцинации и стерилизации бездомных собак и кошек (ОСВВ).

Посетив таллиннский приют  Loomade Hoiupaik, российская знаменитость была шокирована, увидев, как живут бездомные животные в Эстонии. Насколько все в приюте красиво, ухожено, чисто, и в каких хороших условиях содержатся животные.

Восторженная Броневицкая сделала в таллиннском приюте множество фотографий и записала видео, чтобы не голословно поделиться своими впечатлениями с российскими коллегами.

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