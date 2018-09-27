Фото: Илона Броневицкая удивилась, как живут бездомные собаки в Таллинне

Известная российская певица и актриса Илона Броневицкая в эти дни гостит в Таллинне. Сюда она приехала – нет, не на концерт, а в собачий приют!
Владелица таллиннского приюта для домашних животных Лариса Козырева рассказала нашему порталу, что Илона Броневицкая приехала в Таллинн, чтобы перенять опыт и поделиться своим. Не секрет, что уже несколько лет певица вплотную занимается проблемой бездомных собак. Дочь Эдиты Пьехи и мать Стаса Пьехи ведет в России программу вакцинации и стерилизации бездомных собак и кошек (ОСВВ).
Посетив таллиннский приют Loomade Hoiupaik, российская знаменитость была шокирована, увидев, как живут бездомные животные в Эстонии. Насколько все в приюте красиво, ухожено, чисто, и в каких хороших условиях содержатся животные.
Восторженная Броневицкая сделала в таллиннском приюте множество фотографий и записала видео, чтобы не голословно поделиться своими впечатлениями с российскими коллегами.