В Китае появился небоскреб в форме пениса: смотрите сами!

В провинции Гуанси завершено строительство нового небоскреба-медиацентра.
По задумке архитектора, внешний вид здания должен повторять ландшафт Гуанси, но пользователи соцсетей заметили, что постройка имеет форму фаллоса.
Накануне в китайском сервисе Douyin (аналог YouTube) был опубликован ролик с аэросъемкой небоскреба Гуанси. В этот день в Китае празднуют день середины осени и на всех зданиях включают подсветку. На видео из подсвеченного здания вылетают фейерверки, что еще больше укрепило ассоциацию с фаллической формой постройки.
Между тем представитель Guangxi Broadcasting and Television Network заявил китайским СМИ, что этот ролик — подделка. «Не было никаких фейерверков, это все проделки интернет-пользователей. Прошлой ночью мы просто включили подсветку здания в честь Праздника середины осени», – добавил он.