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В Китае появился небоскреб в форме пениса: смотрите сами! ВИДЕО

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ФОТО: Кадр из видео

​В провинции Гуанси завершено строительство нового небоскреба-медиацентра.

По задумке архитектора, внешний вид здания должен повторять ландшафт Гуанси, но пользователи соцсетей заметили, что постройка имеет форму фаллоса.

Накануне в китайском сервисе Douyin (аналог YouTube) был опубликован ролик с аэросъемкой небоскреба Гуанси. В этот день в Китае празднуют день середины осени и на всех зданиях включают подсветку. На видео из подсвеченного здания вылетают фейерверки, что еще больше укрепило ассоциацию с фаллической формой постройки.

Между тем представитель Guangxi Broadcasting and Television Network заявил китайским СМИ, что этот ролик — подделка. «Не было никаких фейерверков, это все проделки интернет-пользователей. Прошлой ночью мы просто включили подсветку здания в честь Праздника середины осени», – добавил он.

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