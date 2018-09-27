В Китае появился небоскреб в форме пениса: смотрите сами!

Накануне в китайском сервисе Douyin (аналог YouTube) был опубликован ролик с аэросъемкой небоскреба Гуанси. В этот день в Китае празднуют день середины осени и на всех зданиях включают подсветку. На видео из подсвеченного здания вылетают фейерверки, что еще больше укрепило ассоциацию с фаллической формой постройки.