Пн, 1.10.2018
В Таллинне парень выбежал из машины в ливень и совершил поступок, на который другие не решились СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • От души и для души! Русский шансон возвращается на Певческое поле

От души и для души! Русский шансон возвращается на Певческое поле розыгрыш билетов внутри!

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ФОТО: promo

По замыслу устроителей большого народного гулянья, которое состоится на таллиннском Певческом поле 21 июня гостей порадуют своим кулинарным искусством кухни народов мира, также в течение всего дня в режиме нон-стоп на сцене будут выступать танцевальные и певческие коллективы. А кульминацией праздника станет большой концерт «Русский шансон 2019».

В этот день организаторы предлагают таллиннцам и гостям столицы послушать веселые задорные песни, знакомые любимые мелодии, которые поднимут настроение и отвлекут от серых будней. 

Главные гости праздника: 

Группа Рождество - Москва

Валерий Курас - Москва

Анатолий Полотно и Федя Карманов - Москва

А также более 10 других исполнителей этого популярного жанра из разных стран.

Поцелуй меня удача, а не можешь - обними! Вот девиз оптимистично настроенных главных исполнителей праздника, который ярко характеризует общий настрой гуляний. В этом могут убедиться все, кто придет на Певческое поле в этот летний вечер, чтобы сначала от души поесть, а потом душой отдохнуть. Больше информации ЗДЕСЬ!

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