В Сети появилось ужасающее видео с участием диджея SKY Радио Романа Герасимова
27 сентября 2018, 13:25
Наверное, почти все читатели портала Limon.ee знают о скандале, произошедшем в связи с запланированным концертом Егора Крида в Дагестане. Артисту угрожали расправой, если он не отменит свое выступление там.
Диджей SKY Радио Роман Герасимов и Comedy Traff1c опубликовали в Youtube юмористическое видео в связи с этим.
«Друзья, теперь открыта площадка самых смешных вайнов и топовых приколов. Это лишь первый видос, на пути еще много горячих пирожков вроде этого», - говорится в подписи к публикации.
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