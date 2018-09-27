Это невероятно! 49-летняя Дженнифер Лопес показала мощные бицепсы

26 сентября Дженнифер опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографию, на которой позирует в алом обтягивающем платье с открытыми плечами. Больше всего на этом снимке поклонников звезды поп-сцены удивили ее руки, которые смотрелись слишком мускулистыми.

«Чувствую себя суперженщиной после сегодняшнего концерта!» — написала артистка под фото. Джей Ло также рассказала об обещании, которое дала себе перед насыщенными гастролями: «Я убеждала себя, что стану сильнее и буду выглядеть лучше, чем когда-либо, если не сдамся. Порой у меня совсем не было сил и времени для тренировок… Но сейчас у меня полно энергии, и я чувствую себя счастливой». Многие фанаты похвалили Лопес и отметили, что она стала еще привлекательнее и подтянутее.