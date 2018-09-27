Это невероятно! 49-летняя Дженнифер Лопес показала мощные бицепсы

Дженнифер Лопес находится в прекрасной физической форме благодаря тому, что регулярно тренируется. На днях певица, которая в следующем году отметит 50-летие, показала в соцсети свою рельефную спину и накачанные руки. Однако далеко не все поклонники знаменитости оценили новый кадр, пишет Woman.
26 сентября Дженнифер опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографию, на которой позирует в алом обтягивающем платье с открытыми плечами. Больше всего на этом снимке поклонников звезды поп-сцены удивили ее руки, которые смотрелись слишком мускулистыми.
«Чувствую себя суперженщиной после сегодняшнего концерта!» — написала артистка под фото. Джей Ло также рассказала об обещании, которое дала себе перед насыщенными гастролями: «Я убеждала себя, что стану сильнее и буду выглядеть лучше, чем когда-либо, если не сдамся. Порой у меня совсем не было сил и времени для тренировок… Но сейчас у меня полно энергии, и я чувствую себя счастливой». Многие фанаты похвалили Лопес и отметили, что она стала еще привлекательнее и подтянутее.
«Я всегда знала, что у Джей Ло роскошная фигура, но не подозревала, что у нее такие впечатляющие мускулы!», «Вот это руки! Сегодня точно пойду в спортзал», «Ни единого изъяна! Очень красивые бицепсы», — написали поклонники в комментариях к посту.
Однако некоторые фолловеры раскритиковали Дженнифер — они обнаружили следы фотошопа на снимке.