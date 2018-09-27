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  • Всё никак не нанюхаются: в Таллинне вновь пройдут съемки сериала «Нюхач»

Всё никак не нанюхаются: в Таллинне вновь пройдут съемки сериала «Нюхач»

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Кирилл Кяро. Сериал "Нюхач".

ФОТО: BMA Estonia

В эстонской столице стартовали съемки четвертого сезона популярного сериала «Нюхач» с актером Кириллом Кяро в главной роли, передает rus.err.ee.

 

Его напарника – полковника Лебедева – играет Иван Оганесян, передает «Актуальная камера». Компанию им, как и в прошлом сезоне, составят эстонские актеры, и новую серию громких убийств Нюхач будет расследовать с участием эстонской полиции.

У четвертого сезона сериала новый режиссер: автора идеи «Нюхача» Артема Литвиненко сменил Антон Щербаков, а сам Литвиненко остался в проекте в роли продюсера.

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