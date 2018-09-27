Чт, 27.09.2018
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  • Жуткое зрелище: ночью штормовой ветер привел в движение парк аттракционов в Ласнамяэ

Жуткое зрелище: ночью штормовой ветер привел в движение парк аттракционов в Ласнамяэ

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В Эстонии уже второй день свирепствует сильный ветер. Cпасатели предупреждают, что на улицах может быть опасно.

А сейчас мы хотим показать вам, что творилось минувшей ночью в парке аттракционов, который расположился у столичного торгового центра Lasnamäe Centrum.

Предупредим сразу, что происходящее на этих кадрах похоже на настоящий фильм ужасов. Из-за сильного порывистого ветра карусель «Микки Маус» начинает раскручиваться сама собой, все это сопровождается страшными звуками.

Смотрите видео!

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