Жуткое зрелище: ночью штормовой ветер привел в движение парк аттракционов в Ласнамяэ
27 сентября 2018, 11:55
В Эстонии уже второй день свирепствует сильный ветер. Cпасатели предупреждают, что на улицах может быть опасно.
А сейчас мы хотим показать вам, что творилось минувшей ночью в парке аттракционов, который расположился у столичного торгового центра Lasnamäe Centrum.
Предупредим сразу, что происходящее на этих кадрах похоже на настоящий фильм ужасов. Из-за сильного порывистого ветра карусель «Микки Маус» начинает раскручиваться сама собой, все это сопровождается страшными звуками.
Смотрите видео!