«Стыдно и больно»: афера с умершим Кобзоном возмутила Садальского

Станислав Садальский опубликовал в своем Instagram пост, в котором выразил возмущение в связи с именем ушедшего из жизни певца Иосифа Кобзона, напечатанном на афише юбилейного концерта телеведущего Юрия Николаева,

Так, по замыслу организаторов, вечером 18 декабря на сцену планируют выйти, среди прочих, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Елена Ваенга и другие. В списке содержится имя Иосифа Кобзона, а имя Александра Розенбаума напечатано с ошибкой - «Розембаум».