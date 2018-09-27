Простая причина, по которой Меган Маркл всегда сама закрывает дверь автомобиля

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган во время первого официального выхода в свет в одиночестве успела нарушить правило поведения членов королевской семьи: она самостоятельно закрыла за собой дверь автомобиля. Как отмечает Mashable, этот жест вызвал бурную дискуссию среди ее поклонников, пишет Lenta.ru.
Меган Маркл посетила выставку «Океания», которая проходит в Королевской академии художеств. Она вышла из автомобиля под прицелом камер и не стала дожидаться, пока ответственный за это человек закроет за ней дверь.
Пользователи Twitter сочли эту мелкую деталь важным событием: один из юзеров признался, что впервые увидел, как кто-то из членов королевской семьи закрыл дверь самостоятельно. Многие заметили, что Маркл была вынуждена совершить этот жест на глазах публики, поскольку человек, который должен был это сделать, просто отсутствовал.
В комментариях к видео с инцидентом многие посчитали, что герцогиня пока не привыкла к многочисленным правилам и продолжает вести себя как «простая смертная».
Издание People считает, что причина в другом. Меган Маркл считает себя феминисткой и долго время боролась за равные права мужчин и женщин.
Watch: Meghan arriving at her lunch to launch the ‘Together’ cookbook — with mother Doria Ragland and Prince Harry 🎥 @Hannah_Furness pic.twitter.com/tdqk7sta8i— Simon Perry (@SPerryPeoplemag) 20 сентября 2018 г.