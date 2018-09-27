Простая причина, по которой Меган Маркл всегда сама закрывает дверь автомобиля

Меган Маркл посетила выставку «Океания», которая проходит в Королевской академии художеств. Она вышла из автомобиля под прицелом камер и не стала дожидаться, пока ответственный за это человек закроет за ней дверь.

Пользователи Twitter сочли эту мелкую деталь важным событием: один из юзеров признался, что впервые увидел, как кто-то из членов королевской семьи закрыл дверь самостоятельно. Многие заметили, что Маркл была вынуждена совершить этот жест на глазах публики, поскольку человек, который должен был это сделать, просто отсутствовал.

В комментариях к видео с инцидентом многие посчитали, что герцогиня пока не привыкла к многочисленным правилам и продолжает вести себя как «простая смертная».

Издание People считает, что причина в другом. Меган Маркл считает себя феминисткой и долго время боролась за равные права мужчин и женщин.