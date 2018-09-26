Суперзвезды Эстонии хотят за выступления больших денег: топ-5 самых дорогих артистов страны
26 сентября 2018, 18:29
Несмотря на небольшую площадь страны, количество певцов и певиц здесь зашкаливает. Самые топовые берут за выступление кругленькие суммы, но даже эти деньги нельзя сравнить с гонорарами российских звезд.
Самые дорогие звезды эстонского шоу-бизнеса по версии издания Artist3:
1. Arop 3360.00 € - самый дорогой
2. Элина Борн 2700.00 €
3. Uudo 2106.00 €
4. Beebilõust 1740.00 €
5. Геттер Яани 1644.00 €
Самые дешевые звезды эстонского шоу-бизнеса по данным того же издания:
1. Савицкий 708.00 €
2. Мария Вольмер 708.00 €
3. Диджей Ахто Калда 708.00 €
4. Диджей Мярт Раннамяэ 690.00 €
5. Кеннет Рюйтли 590.00 € - самый дешевый