Ср, 26.09.2018
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Суперзвезды Эстонии хотят за выступления больших денег: топ-5 самых дорогих артистов страны

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Getter Jaani on kõige enam raha küsivate sooloartistide edetabelis viiendal kohal, küside ühe õhtu eest 1644 eurot.

ФОТО: Pilt videost

Несмотря на небольшую площадь страны, количество певцов и певиц здесь зашкаливает. Самые топовые берут за выступление кругленькие суммы, но даже эти деньги нельзя сравнить с гонорарами российских звезд. 

Самые дорогие звезды эстонского шоу-бизнеса по версии издания Artist3

1. Arop 3360.00 € - самый дорогой 

Arop

ФОТО: Konstantin Sednev

2. Элина Борн 2700.00 €

Элина Борн

ФОТО: promo

3. Uudo 2106.00 €

Уудо Сепп

ФОТО: Pilt videost

4. Beebilõust 1740.00 €

Beebilõust в Нарве 

ФОТО: Konstantin Sednev

5. Геттер Яани 1644.00 €

Геттер Яани

ФОТО: Pilt videost

Самые дешевые звезды эстонского шоу-бизнеса по данным того же издания: 

1. Савицкий 708.00 €

Артем Савицкий

ФОТО: Erakogu / Artjom Savitski

2. Мария Вольмер 708.00 €

Мария Вольмер

ФОТО: Promopilt

3. Диджей Ахто Калда 708.00 €

4. Диджей Мярт Раннамяэ 690.00 €

5. Кеннет Рюйтли 590.00 € - самый дешевый 

Кеннет Рюйтли

ФОТО: Facebook

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