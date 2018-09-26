Почему красавица Варя Синичкина из «Места встречи...» в реальной жизни собирала бутылки

Нежные глаза девушки-милиционера даже в кадре были полны невыплаканных слез, пишет Eg.ru.
25 сентября отмечает 63-летие заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова. Она настолько запомнилась зрителям по фильму «Место встречи изменить нельзя», что в честь ее героини Вари Синичкиной называли новорожденных девочек. И никому не приходило в голову, что у самой Натальи при виде младенцев начиналась истерика...
«Сама виновата!»
Еще 13-летней школьницей Наташа снялась в фильме Игоря Масленникова «Завтра, третьего апреля...». Режиссера настолько впечатлила работа девочки, что он посоветовал ей после школы учиться на актрису, убедив, что у нее есть способности.
Без особого труда Наталья поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, причем сразу на второй курс. Именно в институте она встретила своего первого мужа. Асхаб Абакаров учился на режиссерском факультете и сразу влюбился в красавицу Наташу.
На молодую семью сразу же после окончания института обрушились испытания. Сначала Асхабу пришлось отклонить выгодное предложение в Грузии, потому что Наталью пригласили в труппу БДТ и молодоженам пришлось остаться в Ленинграде. В этом городе у Абакарова не было достойной работы, а вот его супруга оказалась очень востребованной в театре.
Но это было бы еще ничего, впереди их поджидало нечто гораздо более страшное. Однажды Наталья почувствовала себя плохо. В больнице ее осмотрели, поставили диагноз и порекомендовали принимать гормональные препараты. Спустя некоторое время выяснилось: диагноз был поставлен неверно, в действительности Наталья была беременна, а сильнодействующие лекарства нанесли плоду непоправимый вред.
Врачи настаивали на прерывании беременности, и Наталья их послушалась, чего муж ей так и не простил, - он очень хотел ребенка и решил, что в ситуации виновата сама Наташа.
Помощь от Высоцкого
Прошло три года после развода. Актриса уже почти свыклась с мыслью, что детей у нее не будет. Но по-прежнему не могла проходить без слез мимо магазинов с детской одеждой...
В этот момент ее пригласили в фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». А там пришлось играть трогательную сцену — как Варя, обнаружив младенца-подкидыша, бережно несет его, кладет на стол, пеленает... На Наташу снова нахлынули полузабытые эмоции, она не смогла их сдержать и едва не разрыдалась прямо перед камерой. Задохнувшись, почти теряя сознание, на заплетающихся ногах актриса вышла из помещения, уткнулась в какую-то занавеску и горько расплакалась.
Не обращая внимания на ругающегося Говорухина, за ней следом выскочил Владимир Высоцкий — исполнитель роли Глеба Жеглова. Владимир Семенович подошел к Наташе, дотронулся до ее плеча и попробовал успокоить. И его голос так подействовал на актрису, что она все ему рассказала — как забеременела, как ее неправильно лечили, как пришлось сделать аборт, как ее бросил муж... И как тяжело и горько ей с тех пор становится каждый раз, когда она видит младенцев.
Высоцкому удалось немного ее успокоить, опытный актер дал Наташе несколько профессиональных советов и помог ей собраться. Не последнюю роль в этом процессе, как вспоминает Наталья, сыграли и несколько глотков коньяка, которые ей предложил Высоцкий. Во всяком случае, сцену удалось довести до конца и со своей ролью Наталья справилась настолько успешно, что Варя Синичкина на всю жизнь стала ее визитной карточкой.
Актриса вспоминала, что после выхода фильма «Место встречи изменить нельзя» на экраны к ней на улице подошла незнакомая женщина и сообщила: «А вы знаете, что в честь вашей Вари теперь называют новорожденных девочек?».
Борьба со смертью
Конечно, в активе Натальи Даниловой немало и других ярких ролей, однако именно Варя запомнилась зрителям больше остальных. Данилова снова вышла замуж, много играла на сцене БДТ и снималась в кино, жизнь била ключом, — до тех пор, пока в начале 90-х для отечественного кино не наступил кризис.
Снимать почти перестали, следовательно — исчез заработок для большинства актеров. Наталья Данилова не стала исключением. Оставшись без работы и без поддержки родных — сначала умерла мама, потом, от инсульта, в 45 лет ушел из жизни второй муж, — актриса едва выжила. В буквальном смысле.
Ей приходилось не только продавать вещи из дома (в комиссионку постепенно ушли хрусталь, посуда, одежда...), но и собирать и сдавать бутылки, чтобы хоть как-то прокормиться. А однажды она чуть не умерла просто потому, что заболела, а рядом не было никого, кто мог бы принести лекарства и элементарно подать стакан воды. До сих пор Наталья Юрьевна с содроганием вспоминает безжалостные 90-е.
Но все когда-нибудь заканчивается. Остались позади и трудные времена. В 2001 году Наталья Данилова смогла вернуться к любимой профессии и все наладилось.