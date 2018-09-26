Почему красавица Варя Синичкина из «Места встречи...» в реальной жизни собирала бутылки

25 сентября отмечает 63-летие заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова. Она настолько запомнилась зрителям по фильму «Место встречи изменить нельзя», что в честь ее героини Вари Синичкиной называли новорожденных девочек. И никому не приходило в голову, что у самой Натальи при виде младенцев начиналась истерика...

«Сама виновата!»

Еще 13-летней школьницей Наташа снялась в фильме Игоря Масленникова «Завтра, третьего апреля...». Режиссера настолько впечатлила работа девочки, что он посоветовал ей после школы учиться на актрису, убедив, что у нее есть способности.

Без особого труда Наталья поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, причем сразу на второй курс. Именно в институте она встретила своего первого мужа. Асхаб Абакаров учился на режиссерском факультете и сразу влюбился в красавицу Наташу.

На молодую семью сразу же после окончания института обрушились испытания. Сначала Асхабу пришлось отклонить выгодное предложение в Грузии, потому что Наталью пригласили в труппу БДТ и молодоженам пришлось остаться в Ленинграде. В этом городе у Абакарова не было достойной работы, а вот его супруга оказалась очень востребованной в театре.

Но это было бы еще ничего, впереди их поджидало нечто гораздо более страшное. Однажды Наталья почувствовала себя плохо. В больнице ее осмотрели, поставили диагноз и порекомендовали принимать гормональные препараты. Спустя некоторое время выяснилось: диагноз был поставлен неверно, в действительности Наталья была беременна, а сильнодействующие лекарства нанесли плоду непоправимый вред.

Врачи настаивали на прерывании беременности, и Наталья их послушалась, чего муж ей так и не простил, - он очень хотел ребенка и решил, что в ситуации виновата сама Наташа.

Помощь от Высоцкого

Прошло три года после развода. Актриса уже почти свыклась с мыслью, что детей у нее не будет. Но по-прежнему не могла проходить без слез мимо магазинов с детской одеждой...

В этот момент ее пригласили в фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». А там пришлось играть трогательную сцену — как Варя, обнаружив младенца-подкидыша, бережно несет его, кладет на стол, пеленает... На Наташу снова нахлынули полузабытые эмоции, она не смогла их сдержать и едва не разрыдалась прямо перед камерой. Задохнувшись, почти теряя сознание, на заплетающихся ногах актриса вышла из помещения, уткнулась в какую-то занавеску и горько расплакалась.