Поведение женщины на бензоколонке доказывает, что нет конца человеческой глупости (видео)
26 сентября 2018, 17:56
И эти автолюбители каждый день ездят бок о бок с нами, пишет Zen.Yandex со ссылкой на The-avto.ru.
Кажется, женщины всем сердцем ненавидят парковаться на бензоколонке. Встать там и правда нелегко, а это выводит из себя.
В объектив камеры попала женщина, которая, по ощущениям, посетила бензоколонку в первый раз.
Просматривая запись, как не вспомнить слова Альберта Эйнштейна, который утверждал, что в мире бесконечны только Вселенная и человеческая глупость. И то насчет первой он не был уверен.