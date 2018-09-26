Ср, 26.09.2018
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  • Поведение женщины на бензоколонке доказывает, что нет конца человеческой глупости (видео)

Поведение женщины на бензоколонке доказывает, что нет конца человеческой глупости (видео)

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

И эти автолюбители каждый день ездят бок о бок с нами, пишет Zen.Yandex со ссылкой на The-avto.ru.

Кажется, женщины всем сердцем ненавидят парковаться на бензоколонке. Встать там и правда нелегко, а это выводит из себя.

В объектив камеры попала женщина, которая, по ощущениям, посетила бензоколонку в первый раз.

Просматривая запись, как не вспомнить слова Альберта Эйнштейна, который утверждал, что в мире бесконечны только Вселенная и человеческая глупость. И то насчет первой он не был уверен.

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