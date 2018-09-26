Папа Франциск рассказал в Эстонии, что ему не нравится

Две эстонские женщины провели с папой Франциском четыре дня подряд с раннего утра до позднего вечера, сообщает издание Menu.

Журналистка Бьянка Микович смогла пожать руку папе римскому Франциску, но у нее нет ни одной фотографии с ним. «Ему не нравится, когда начинают делать селфи в момент, когда нужно общаться с людьми», - говорит журналистка.

Рукопожатие, по словам Микович, было очень теплым, как и коричневые глаза папы Франциска.