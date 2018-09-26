Папа Франциск рассказал в Эстонии, что ему не нравится

Вчера Эстонию посетил Папа Франциск, которого здесь встречала огромная масса людей. В нашей республике он рассказал, что ему не нравится делать.
Две эстонские женщины провели с папой Франциском четыре дня подряд с раннего утра до позднего вечера, сообщает издание Menu.
Журналистка Бьянка Микович смогла пожать руку папе римскому Франциску, но у нее нет ни одной фотографии с ним. «Ему не нравится, когда начинают делать селфи в момент, когда нужно общаться с людьми», - говорит журналистка.
Рукопожатие, по словам Микович, было очень теплым, как и коричневые глаза папы Франциска.
Несмотря на то, что многие журналисты поражены, что папа римский Франциск приехал в страну, где всего лишь 4000 католиков, он сам это легко объясняет. По словам Микович, папе нравятся такие страны на краю.