Даша Астафьева рассекретила гонорары за съемки в Playboy

За обложку Playboy самую первую (в Украине - ред.) – 200 долларов. В 2007 году на эти деньги можно было жить. В Америке я получала за обложку 55 тысяч долларов. Для меня на то время это были сумасшедшие деньги. Но я даже не понимала что вообще происходит. Сейчас я понимаю, что 55 тысяч – это ничего, по сравнению с тем, насколько Playboy изменил мою жизнь. И какие испытания появились в моей жизни.