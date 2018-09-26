Даша Астафьева рассекретила гонорары за съемки в Playboy

Украинская актриса и певица Даша Астафьева рассказала о съемках в культовом журнале Playboy, пишет Ivona.
Секс-бомба Даша Астафьева призналась, сколько ей заплатили за съемки в культовом мужском журнале Playboy.
Об этом она рассказала в интервью программы “Слава +“, опуюликованном на YouTube канале “Люкс ФМ“.
По словам Даши, разница между гонорарами в съемках украинской и американской версиях журнала отличались кардинально:
За обложку Playboy самую первую (в Украине - ред.) – 200 долларов. В 2007 году на эти деньги можно было жить. В Америке я получала за обложку 55 тысяч долларов. Для меня на то время это были сумасшедшие деньги. Но я даже не понимала что вообще происходит. Сейчас я понимаю, что 55 тысяч – это ничего, по сравнению с тем, насколько Playboy изменил мою жизнь. И какие испытания появились в моей жизни.
Также артистка тепло отозвалась об умершем основателе Playboy Хью Хефнере:
Я сейчас понимаю, что я одна из тех, кому удалось застать человека-легенду, быть лично с ним знакомой, побывать в его доме.