Мега-дискотека в Saku Suurhall! Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!» едут в Таллинн

Концертное агентство и Сергей Жуков приглашают таллиннцев и гостей столицы 4 декабря на большую дискотеку в Saku Suurhall, чтобы повеселиться и потанцевать, как в сладкое время своей юности.

Жуков и его команда выйдут на сцену Saku Suurhall, чтобы отпраздновать день рождения «Руки Вверх!» с программой «21». Живой звук, мега дискотека нон-стоп, ностальгические медленные танцы, световое шоу, спецэффекты, сюрпризы и неожиданные гости – музыканты знают, как устроить настоящий грандиозный праздник для тысяч зрителей.

Сергей Жуков и его группа приедет в Таллинн в компании специальных гостей, товарищей по сцене, имена которых пока держится организаторами в секрете. «Руки Вверх!» - уникальная группа: музыканты прошли путь от провинциальных дискотек до ревущих стадионов. Их музыка любима миллионами слушателей по всему миру, песни побили все рекорды на радио, а альбомы стали платиновыми.

Первый альбом группа выпустила в 1997 году, но по сей день их песни продолжают дарить слушателям все те же эмоции, что и 21 год назад. «Руки вверх!» - уникальный пример успеха поп-группы на российской эстраде. На протяжении уже более 20 лет группа не теряет своей популярности, много гастролирует и пишет новые песни. Во время своего юбилейного концерта в Таллинне «Руки Вверх!» исполнит все свои самые известные хиты: «Крошка моя», «Студент», «18 мне уже», «Алешка», «Лишь о тебе мечтая» и многие другие.