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Ученые предложили 10 000 евро тому, кто докажет, что является экстрасенсом

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Экстрасенс. Снимок иллюстративный

ФОТО: SCANPIX

Ученые предложили серьезное вознаграждание тому, кто сможет доказать, что обладает экстрасенсорными способностями, пишет Neformat.co.ua.

Для этого претенденту на награду необходимо продемонстрировать свои особенные умения в течение многочасовых проверок. Они также должны продемонстрировать не только сверхъестественные, но и психологические способности.

Ученые заявили, что готовы выписать тому, кто докажет им свою особенность чек в 10 тысяч евро, но отметили, что из тех 60 человек, кто заявлял, что является экстрасенсом и пытался получить награду, так никто и не смог доказать, что на самом деле обладает паранормальными способностями.

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