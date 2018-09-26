Ученые предложили 10 000 евро тому, кто докажет, что является экстрасенсом

Для этого претенденту на награду необходимо продемонстрировать свои особенные умения в течение многочасовых проверок. Они также должны продемонстрировать не только сверхъестественные, но и психологические способности.

Ученые заявили, что готовы выписать тому, кто докажет им свою особенность чек в 10 тысяч евро, но отметили, что из тех 60 человек, кто заявлял, что является экстрасенсом и пытался получить награду, так никто и не смог доказать, что на самом деле обладает паранормальными способностями.