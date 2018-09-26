«Ё-моё, куда я попал?!»: полузащитник «Нарва Транс» о жизни в Эстонии

Би Сеши Елисе Ири и Керсти Кальюлайд ФОТО: Личный архив автора

28-летний Би Сеши Елисе Ири или просто Ири признается, что свободного времени у него практически не бывает – либо играет сам, либо тренирует юных футболистов.

Ири родился в Абиджане, крупнейшем городе западноафриканской страны Кот д'Ивуар или же Берег слоновой кости. Долгое время жил во Франции, позже в Москве, а теперь совершенно комфортно чувствует себя в Эстонии, правда, жалуется, что так и не удалось ему выучить государственный язык: в Нарве просто-напросто нет практики.

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

«Я хочу учить эстонский язык, но у меня здесь нет практики!» – разводит руками Ири. – Я уверен, если бы я жил в деревне или городе, где все говорят по-эстонски, тоже бы уже на нем заговорил».

Зато именно в Нарве Ири выучил русский язык. Забавно, но в Москве у него не получалось это сделать. «Там все понимают по-английски, а здесь нет. Вот и пришлось учить. Иначе в Нарве никак», – объясняет футболист.

ФОТО: Instagram

Свыкся в Эстонии Ири и с погодой, которая вначале вызвала у него, мягко говоря, удивление. «Если честно, у меня был шок! Утром проснулся – солнце, я надеваю футболку. Через пятнадцать минут дождь и холод. Я думаю, ё-моё, куда я попал, – смеясь, рассказывает Ири. – Сейчас уже нормально, потому что я знаю, что всегда с собой должна быть кофта, ветровка».

Портал Limon напросился к Ири в гости. Смотрите видеорепортаж!