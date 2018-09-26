Ср, 26.09.2018
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Видео: питерская феминистка объяснила, почему льет отбеливатель мужчинам между ног

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Anna Dovgaljuk

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Студентка из Санкт-Петербурга, 21-летняя Анна Довгалюк, опубликовала видеоманифест против мэнспрединга (когда мужчина сидит, широко раздвинув ноги). Девушка обливала смешанным с водой отбеливателем тех мужчин, кто сидел в подобном положении в вагоне метро. Своими действиями Анна хочет привлечь внимание к "отвратительному явлению, с которым борются во всём мире". Подробности она рассказала в интервью Life.ru.

— Как это вообще пришло в голову?

— Идея зародилась достаточно давно. Первое упоминание о мэнспрединге было сделано в 1915 году. Это административное правонарушение в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. За это действительно есть штрафы. У нас, к сожалению, такие люди никак не наказываются. Хотя они сильно мешают женщинам и детям, когда сильно раздвигают ноги и разваливаются на всю скамейку.

Меня саму ещё в детстве прижимали такие люди, когда я ехала в метро. В основном это делали мужчины. Они не давали нормально посидеть. А идея зародилась, когда в том году я в российских СМИ прочитала о таком явлении.

— А не проще попросить? Зачем обливать?

— В мягких формах очень часто люди не понимают, не доходит до них такая информация. Мы смешали воду с отбеливателем так, чтобы оставались пятна на одежде. Чтобы это было опознавательным знаком. Да, это порча имущества, но люди заявлений не подавали.

— Вы не боитесь, что напишут?

— Я не думаю, что человек из-за каких-то джинсов пойдёт. Ну, в крайнем случае куплю новые.

— Как люди реагировали?

— Все по-разному. Были и те, кто сильно злился и бежал за моей подругой. Некоторые ничего не говорили.

— Судя по видео, вы выливаете отбеливатель на джинсы за считанные секунды до открытия дверей вагона. Это чтобы было удобнее убежать?

— Да. Ну, если попадётся неадекватный молодой человек, мы не хотим вступать в драку.

— Сколько вас человек?

— В команде вместе со мной мои друзья, несколько человек. Не буду рассказывать, кто именно. Это мои давние знакомые. Они просто решили поучаствовать вместе со мной.

— У вас есть молодой человек?

— Да.

— И что он говорил?

— Он пока не видел.

— Вы будете дальше привлекать внимание?

— Есть планы поехать в Москву и Казань.

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