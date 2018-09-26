Строго для мужчин: 15 женщин, с которыми ты никогда не должен спать

1

РОДСТВЕННИК

Даже если это троюродная сестра вашего двоюродного брата по линии отчима и даже если вы очень любите сериал «Игра престолов» – наш ответ «нет». Ни в коем случае не подкатывайте ни к кому из ваших родственников и уж тем более не спите с ними. Нам сложно придумать что-то более аморальное и странное (ну и согласитесь, даже Ланнистеры за это поплатились сполна).

2

МАТЬ ЛУЧШЕГО ДРУГА

Все мы смотрели «Американский пирог», подаривший нам шутки про мать Стифлера, а затем целую новую юмористическую тему про секс с горячими родителями друзей. Конечно, женщины постарше бывают крайне соблазнительны (а еще и опытны), но вы, во-первых, скорее всего, потеряете друга, а во-вторых, поверьте, это будет страница в вашей биографии, которая смутит каждую девушку.

3

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ НРАВИТСЯ ДРУГУ

Даже если они пока что не встречаются (секс с девушкой друга мы вообще не обсуждаем), но ваш амиго постоянно говорит про классную девчонку, которая работает в другом отделе, учится с вами в университете, да или просто попалась ему на глаза в Facebook. Вы не должны помышлять о ней в иной плоскости, чем как о человеке, про которого ваш друг будет говорить постоянно (особенно если они поссорятся), и будущей участнице всех общих тусовок.

4

БЫВШАЯ ВАШЕГО ДРУГА

Вы же помните, что они расстались не без причин. И что, вероятно, она сделала вашему другу больно (ну или он ей). Тут снова есть риск потерять комрада, но мы можем представить ситуацию, что, на самом деле, его бывшая всегда очень вам нравилась и вы тайно перед сном мечтали встречаться с ней. В таком случае будьте готовы, что в какой-то момент, скорее всего, придется выбирать, с кем вы продолжите общаться – с вашей новой бывшей друга девушкой или с человеком, кто не раз тащил вас пьяным до дома, когда красотки кидали вас, а не его.

5

ВАШ БОСС

Возможно, она так же прекрасна, как и мама вашего лучшего друга. И вы даже незнакомы с ее детьми, которые могли бы дать вам в нос за такие вольности. Но ставки все равно высоки: с одной стороны, могут повысить и дать прибавку к зарплате (прибавку в виде отличного секса на столе мы не засчитываем), с другой стороны, вы можете ей надоесть и она вас уволит. Вероятно, об этом узнают коллеги и возненавидят вас; вы случайно выясните, что у нее есть муж и он владеет компанией; вы влюбитесь в нее, а она в вас нет и ситуация из порносюжета превратится в мелодраму на «Домашнем». Оно вам надо?

6

ВАШИ ПОДЧИНЕННЫЕ