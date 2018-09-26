Строго для мужчин: 15 женщин, с которыми ты никогда не должен спать

1
РОДСТВЕННИК
Даже если это троюродная сестра вашего двоюродного брата по линии отчима и даже если вы очень любите сериал «Игра престолов» – наш ответ «нет». Ни в коем случае не подкатывайте ни к кому из ваших родственников и уж тем более не спите с ними. Нам сложно придумать что-то более аморальное и странное (ну и согласитесь, даже Ланнистеры за это поплатились сполна).
2
МАТЬ ЛУЧШЕГО ДРУГА
Все мы смотрели «Американский пирог», подаривший нам шутки про мать Стифлера, а затем целую новую юмористическую тему про секс с горячими родителями друзей. Конечно, женщины постарше бывают крайне соблазнительны (а еще и опытны), но вы, во-первых, скорее всего, потеряете друга, а во-вторых, поверьте, это будет страница в вашей биографии, которая смутит каждую девушку.
3
ДЕВУШКА, КОТОРАЯ НРАВИТСЯ ДРУГУ
Даже если они пока что не встречаются (секс с девушкой друга мы вообще не обсуждаем), но ваш амиго постоянно говорит про классную девчонку, которая работает в другом отделе, учится с вами в университете, да или просто попалась ему на глаза в Facebook. Вы не должны помышлять о ней в иной плоскости, чем как о человеке, про которого ваш друг будет говорить постоянно (особенно если они поссорятся), и будущей участнице всех общих тусовок.
4
БЫВШАЯ ВАШЕГО ДРУГА
Вы же помните, что они расстались не без причин. И что, вероятно, она сделала вашему другу больно (ну или он ей). Тут снова есть риск потерять комрада, но мы можем представить ситуацию, что, на самом деле, его бывшая всегда очень вам нравилась и вы тайно перед сном мечтали встречаться с ней. В таком случае будьте готовы, что в какой-то момент, скорее всего, придется выбирать, с кем вы продолжите общаться – с вашей новой бывшей друга девушкой или с человеком, кто не раз тащил вас пьяным до дома, когда красотки кидали вас, а не его.
5
ВАШ БОСС
Возможно, она так же прекрасна, как и мама вашего лучшего друга. И вы даже незнакомы с ее детьми, которые могли бы дать вам в нос за такие вольности. Но ставки все равно высоки: с одной стороны, могут повысить и дать прибавку к зарплате (прибавку в виде отличного секса на столе мы не засчитываем), с другой стороны, вы можете ей надоесть и она вас уволит. Вероятно, об этом узнают коллеги и возненавидят вас; вы случайно выясните, что у нее есть муж и он владеет компанией; вы влюбитесь в нее, а она в вас нет и ситуация из порносюжета превратится в мелодраму на «Домашнем». Оно вам надо?
6
ВАШИ ПОДЧИНЕННЫЕ
Обратная сторона Луны. Или секса на столе, как вам угодно. Вы прочитали все причины не спать с боссом из-за того, как она может повести себя? Теперь представьте, что в роли начальника – вы. И случиться может все то же самое, и подчиненный превратится в страшную обузу и головную боль, которую вы сами спровоцировали, даже не мешая текилу с пивом. А еще про это может узнать ваш босс (ведь, как известно, на каждого директора найдется директор покрупнее) и вас уволят.
7
СТАЖЕРЫ
Если в компании, где вы работаете, есть стажеры, не спите с ними. Это аналогично сексу со студентками, если вы преподаватель. Эти люди зависят от вас, подчиняются вам и готовы сделать все, лишь бы угодить. И вы никогда не узнаете, действительно ли эта юная девушка, пришедшая на летнюю практику, хотела с вами секса или она просто боялась, что вы ее выгоните и это разрушит ей карьеру.
8
ОЧЕНЬ ПЬЯНАЯ ДЕВУШКА В БАРЕ
Сложно представить более унизительный сценарий, чем воспользоваться слабой девушкой, оказавшейся в затруднительном (10–15 коктейлей) положении. Если она вам действительно понравилась, закажите такси, отвезите ее домой, оставьте свой номер телефона (хотя вы уже знаете ее адрес) и ожидайте благодарности за поступок джентльмена. И скажем честно: нет ничего хуже секса с очень пьяной дамой. Дай бог, она не уснет на полпути.
9
ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВАС ОТШИЛА
Прекратите попытки приударить за той, которая уже дала вам от ворот поворот, возможно, даже несколько раз. Если она отказалась сходить с вами на свидание или выкинула ваши цветы в ближайшую мусорку, то уж о сексе и подавно не мечтает.
10
ДЕВУШКА, КОТОРУЮ ОТШИЛИ ВЫ
Полгода назад у вас была классная подруга и вы грубо послали девчонку, которая много месяцев подряд пыталась добиться вашего расположения? А теперь вам грустно и одиноко и поклонница уже не кажется такой несимпатичной и неинтересной? Не будьте козлом и не пользуйтесь ее чувствами к вам, если вдруг не начали их разделять.
11
ЖЕНЩИНА СТАРШЕ ВАС НА 30 ЛЕТ
Мы не будем вдаваться в подсчеты и заниматься арифметикой, но 30 лет – это большая разница. Счастливые истории, даже увенчавшиеся браком, с таким возрастным разбросом случаются, но согласитесь: это не имеет ничего общего с классным сексом.
12
ДЕВУШКА МЛАДШЕ ВАС НА 30 ЛЕТ
(или ей просто меньше 18)
Если она старше 18, читайте пункт выше. Если она младше 18, читайте Уголовный кодекс.
13
ДЕВУШКА, С КОТОРОЙ СПАЛИ ВСЕ ВАШИ ЗНАКОМЫЕ
Если не хотите стать еще одним ее трофеем и пополнить список тех, с кем девушка переспала (а вы думали, только парни гордятся тем, что у них была куча разных партнеров?), не принимайте поспешных решений. Вы всегда успеете поддаться соблазну и переспать с ней, когда ситуация с отсутствием секса станет критической.
14
СТРИПТИЗЕРША
Мы очень надеемся, что вы в курсе, что стриптизерша и девушка легкого поведения – это совершенно разные профессии. Без попыток осудить кого-то или провести грани просто повторяем, что вы платите за сексуальные движения, идеальную гибкость и женственную пластику, а не за шанс снять штаны, как только вас закроют в приватной комнате.
15
ВАША БЫВШАЯ
Пожалуйста, просто не надо. Мы верим, что у вас всегда был классный секс, но вы наверняка расстались не поэтому. И если вы думаете, что после парочки оргазмов просто оденетесь, разойдетесь и не будете разговаривать, вероятно, вы очень пьяны. За сексом последуют долгие разборки, разговоры, попытки сойтись / остаться друзьями / жить вместе / жить не вместе, которые не стоят одной даже бесподобной ночи.