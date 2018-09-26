Президент Эстонии при встрече с Папой Римским не совсем соблюла этикет (ФОТО)

Как известно, этикет предусматривает, что люди, у которых нет так называемой «привилегии белого», данной лишь семи избранным особам в мире, которые при встрече с Папой могут быть одеты в белое, чаще всего предпочитают черную одежду, выражая таким образом религиозное смирение и преклонение перед понтификом, пишет RusTVNet.

Женщины для встречи с Его Святейшеством выбирают, как правило, темный костюм или платье длиной ниже колена, прикрывающие плечи, спину и зону декольте, а также закрытую обувь на низком каблуке. При этом голову они покрывают шляпой, вуалью, платком или капюшоном.

Президент Эстонии встретила Папу Римского, прибывшего в Таллинн, в фиолетовом костюме, состоящем из юбки-миди и жакета. И хотя длина наряда, закрытые плечи и зона декольте, а также черные туфли на небольшом каблуке полностью соответствовали установленному дресс-коду, цвет костюма и рисунок на ткани, как многим показалось, сделали главу Эстонии слишком заметной рядом с Его Святейшеством. К тому же и голова не была ничем покрыта.

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Согласитесь, если не быть стольк критичными, выглядела Керсти Кальюлайд очень элегантно и достойно.

ФОТО: Postimees