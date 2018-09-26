Как гуляла Нарва: Station Narva посетило около 3000 человек

В исторических стенах Кренгольмской мануфактуры и уютной богемной атмосфере Art Club Ro-Ro выступило 20 исполнителей, среди них пионер трип-хопа Tricky, легенды пост-панка и неопсиходелии Echo & the Bunnymen и техно-продюсер Actress из Англии, восходящие российские звезды Гречка и Shortparis, финские рокеры Joensuu 1685, такие эстонские артисты, как 12EEK Monkey, Maрт Aви, Una Bomba 50+, нарвский рэпер Propazha, рэп-гуру Genka вместе с ученицами Аллы Якубовой, и многие другие.

Station Narva 1. päev ФОТО: Konstantin Sednev

Помимо длившихся до раннего утра на Кренгольмской мануфактуре и в Art Club Ro-Ro концертов и вечеринок по всему городу прошли и другие мероприятия. В Нарвском колледже состоялся День бизнеса и инноваций, который собрал в одном месте эстонские предприятия, работающие с новыми технологиями, и бизнесменов из Нарвы и Ида-Вирумаа. Выступили глава Telia Eesti Роберт Пайос, директор э-резидентства Каспар Корьюс и директор по развитию строительной фирмы Rand & Tuulberg Янно Мерилоо. В рамках Дня бизнеса и инноваций можно было принять участие в мастер-классах, организованных э-резидентством, Telia TechGirls совместно с TechSisters и инкубатором цифровых медиа DIGIX.

В Нарвской арт-резиденции прошло открытие выставки международного арт-дуэта Varvara & Mar, мастер-класс по рисованию комиксов под руководством Кайса Лека и Кристофера Лека, а также обсуждения под эгидой BAZAR, где среди прочего говорили и о Нарве как новом и неожиданном культурном магните и сценариях развития будущего города. У всех желающих была возможность насладиться традиционным «нарвским» завтраком в Центре неформального обучения Vita Tiim и посетить бесплатные дневные концерты в разных частях города — в торговом центре Fama, парке ЭР100 и на Гребной базе. Городские сцены были обозначены деревянными инсталляциями, сделанными учениками Ида-Вирумааского центра профессионального образования под руководством главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева и преподавателей Тармо Кярди и Николая Дидарова.

Festival Station Narva, 2. päev ФОТО: Konstantin Sednev

Музыкальную программу на Кренгольме и в Art Club Ro-Ro каждый день посещало около 1000 человек. Всего в различных мероприятиях Station Narva приняло участие около 3000 человек, примерно половина из них были местными жителями.

«Мы абсолютно точно довольны тем, как прошел наш первый фестиваль, — радуется координатор нарвской команды Иван Сергеев и добавляет: — Каждый день был потрясающе красивым и наполненным непередаваемой атмосферой. Если оценить на глаз, то мне кажется, что около трети посетителей вечерней музыкальной программы составляли местные жители, а еще больше нарвитян пришло на бесплатные дневные концерты, провозглашение осенней столицы и семейный день».