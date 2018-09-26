Как гуляла Нарва: Station Narva посетило около 3000 человек

Прошедший на прошлой неделе в Нарве фестиваль актуальной музыки и городской культуры Station Narva наполнил город музыкой мировых звезд, международным современным искусством, горячими обсуждениями непростых вопросов и встречами, объединивших людей разных поколений и национальностей. С 21 по 23 сентября мероприятия фестиваля посетило около 3000 человек. Первый в истории города фестиваль Station Narva прошел в рамках празднования 100-летия Эстонской Республики.
В исторических стенах Кренгольмской мануфактуры и уютной богемной атмосфере Art Club Ro-Ro выступило 20 исполнителей, среди них пионер трип-хопа Tricky, легенды пост-панка и неопсиходелии Echo & the Bunnymen и техно-продюсер Actress из Англии, восходящие российские звезды Гречка и Shortparis, финские рокеры Joensuu 1685, такие эстонские артисты, как 12EEK Monkey, Maрт Aви, Una Bomba 50+, нарвский рэпер Propazha, рэп-гуру Genka вместе с ученицами Аллы Якубовой, и многие другие.
Помимо длившихся до раннего утра на Кренгольмской мануфактуре и в Art Club Ro-Ro концертов и вечеринок по всему городу прошли и другие мероприятия. В Нарвском колледже состоялся День бизнеса и инноваций, который собрал в одном месте эстонские предприятия, работающие с новыми технологиями, и бизнесменов из Нарвы и Ида-Вирумаа. Выступили глава Telia Eesti Роберт Пайос, директор э-резидентства Каспар Корьюс и директор по развитию строительной фирмы Rand & Tuulberg Янно Мерилоо. В рамках Дня бизнеса и инноваций можно было принять участие в мастер-классах, организованных э-резидентством, Telia TechGirls совместно с TechSisters и инкубатором цифровых медиа DIGIX.
В Нарвской арт-резиденции прошло открытие выставки международного арт-дуэта Varvara & Mar, мастер-класс по рисованию комиксов под руководством Кайса Лека и Кристофера Лека, а также обсуждения под эгидой BAZAR, где среди прочего говорили и о Нарве как новом и неожиданном культурном магните и сценариях развития будущего города. У всех желающих была возможность насладиться традиционным «нарвским» завтраком в Центре неформального обучения Vita Tiim и посетить бесплатные дневные концерты в разных частях города — в торговом центре Fama, парке ЭР100 и на Гребной базе. Городские сцены были обозначены деревянными инсталляциями, сделанными учениками Ида-Вирумааского центра профессионального образования под руководством главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева и преподавателей Тармо Кярди и Николая Дидарова.
Музыкальную программу на Кренгольме и в Art Club Ro-Ro каждый день посещало около 1000 человек. Всего в различных мероприятиях Station Narva приняло участие около 3000 человек, примерно половина из них были местными жителями.
«Мы абсолютно точно довольны тем, как прошел наш первый фестиваль, — радуется координатор нарвской команды Иван Сергеев и добавляет: — Каждый день был потрясающе красивым и наполненным непередаваемой атмосферой. Если оценить на глаз, то мне кажется, что около трети посетителей вечерней музыкальной программы составляли местные жители, а еще больше нарвитян пришло на бесплатные дневные концерты, провозглашение осенней столицы и семейный день».
По словам Сергеева, нарвитяне порадовались тому, что в город приехало так много людей из других уголков Эстонии и из-за рубежа, также им понравилась предложенная программа: «Многие открыли для себя новых любимых исполнителей, были и такие, кто высказал пожелание продлить фестиваль еще на один день. Цель предложить нарвитянам новые звуковые, культурные и прочие впечатления во всех отношениях достигнута».
Завершил Station Narva семейный день, провозглашение осенней столицы и обед за длинным общим столом на речном променаде. После состоявшейся в полдень церемонии вручения титула осенней столицы выступили Genka вместе с Ансамблем Аллы Якубовой. После обеда в Гребной базе работало языковое кафе Европейской комиссии, финская группа Jytäjyrsijät играла «детский» рок, Comedy Estonia развлекала гостей стендапом на трех «местных» языках.
«Весь этот год был для Нарвы особенным. Наконец-то в один из символов города — Кренгольм — вновь вдохнули жизнь: сперва там прошли Дни оперы и «Кремлевские соловьи», а затем и Station Narva, — говорит мэр Нарвы Тармо Таммисте. —Безусловно этот фестиваль стал одним из самых ярких и незабываемых культурных событий этой осени. Такой подборки исполнителей мирового уровня в Нарве еще никогда не было. Будучи мэром города, я приложу все усилия, чтобы фестиваль продолжился».
Команда Station Narva благодарит всех исполнителей, гостей, партнеров и волонтеров.
Фестиваль был организован Shiftworks OÜ вместе с нарвской командой и нарвскими предприятиями и учреждениями: Art Club Ro-Ro, Нарвский колледж ТУ, Нарвская арт-резиденция, EffectExpert MTÜ, фестиваль «Дни миноги», Comedy Estonia, обсуждения BAZAR и MTÜ Uus Sild.
Незабываемое фестивальное настроение помогли создать главные спонсоры Station Narva Telia, OÜ Narva Gate и Rand & Tuulberg, а также добрые партнеры: горуправа Нарвы, GoGroup, The Nordics, Целевой капитал гражданского общества, USRF, представительство Совета министров Северных стран в Эстонии, представительство Европейской комиссии в Эстонии, Институт Финляндии, Шведский институт, Британский совет, инкубатор DIGIX, Посольство Испании в Эстонии, Ида-Вирумааский центр профессионального образования, Levikom, отель Inger, Noorus Spa Hotel, Liivarand SPA Hotel.
В проведении фестиваля принимали участие: Эркин Антов (графический дизайн и веб-сайт), Отт Кангур (оформление связанных с фестивалем физических объектов), Айгар Валс (видеоматериалы), RGB Baltic, BGMD и Soundhouse, Kingent Management и SCS Logistika, Cuu Club, Kataja Event, Pirtel, MOE Peenviinavabrik, кафе Muna, Индрек Кыверик, Piirone, Kusmiku, F&B Cafe и Kokomo, Rapid Security, Toi Toi Eesti, Tuuliku Puit OÜ, International House Tartu и другие партнеры.