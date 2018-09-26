«Споткнулся и упал в канавку»: звезда сериала «Тайны следствия» рассказала о смерти 4-летнего сына

Далеко не все поклонники звезды сериалов «Тайны следствия» и «Склифосовский» Ольги Павловец знают, что несколько лет назад в ее жизни произошла ужасная трагедия.

Актриса редко говорит об этом эпизоде, но в ходе программы «Судьба человека» она вспомнила об испытании, выпавшем на ее долю. В нулевых Ольга вышла замуж за своего коллегу Дмитрия Щербину. Вскоре после свадьбы у пары родился сын Прохор.

Еще во время беременности Павловец приснился сон, который насторожил ее: «Ко мне пришел дедушка и спросил: "Олечка, а ты уверена, что хочешь ребенка от этого человека?''. Думаю, это было предупреждение, какой-то знак». Через некоторое время после расставания с Дмитрием не стало их сына. Мальчик погиб в четырехлетнем возрасте из-за трагического стечения обстоятельств.

«Прохор был с моими родителями в Санкт-Петербурге, пока я работала в Москве… Он споткнулся о камень, ударился головой и упал в канавку с водой. Никто уже не мог ничего сделать. Я плохо помню, что со мной происходило тогда», — рассказала актриса. Справиться с горем Ольге помог актер Иван Шибанов.