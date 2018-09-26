Галерея: соблазнительные красотки у шеста не давали заскучать гостям ночного Таллинна

В пятницу, 21 сентября, в ночном клубе Privé состоялась самая яркая русская вечеринка города - BAILE-bon RUSSIAN STYLE.

Последним теплым осенним вечером, с 20:00 терраса кафе Varblane была открыта для гостей вечеринки BAILE-bon Russian Style Terrace Party. DJ Bell радовал chill-музыкой, разнообразные коктейли заводили, а гриль-меню кафе позволило подкрепиться перед жаркими танцами на танцполе клуба Privé.

В 23:00 двери клуба Privé распахнулись и DJ Bell радовал гостей популярной музыкой - лучшими зарубежными и русскими хитами, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне. Специальные гости - танцевальное шоу Victor Armendariz (Эквадор) буквально зажгли танцпол энергией страсти!

Зажигательные мулатки создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, в настоящую карнавальную сказку!

Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли постучать в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!

Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующая вечеринка BAILE-Bon Russian Style состоится 19 октября в ночном клубе Privé! Начало в 23:00!

Бронируй столик заранее!

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