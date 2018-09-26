Актера Билла Косби приговорили к тюремному сроку за изнасилование

В США Билла Косби осудили за нападение сексуального характера на женщину, которое произошло в 2004 году.

81-летнему Косби грозит от трех до десяти лет лишения свободы - точный приговор суд еще не объявил. Также он должен будет выплатить большой денежный штраф.

Обвинение требовало для актера минимум пять лет лишения свободы.

Суд охарактеризовал Билла Косби как «жестокого хищника», что означает, что до конца жизни каждый месяц с ним будут вести воспитательные беседы. Также о том, что он небезопасен, будут предупреждать его соседей. Защита Косби намерена обжаловать приговор.

В 2004 году Билл Косби предложил Андреа Констанд таблетки, под воздействием которых она потеряла контроль над своим телом и Косби воспользовался этим против желания женщины.

В мае Американская академия кинематографических искусств и наук исключила Косби из своего состава за нарушение этических норм.