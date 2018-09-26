LimonМузыкаСрочно поделитесь этим! В Нарве пройдет крутой и бесплатный джаз-концерт!Срочно поделитесь этим! В Нарве пройдет крутой и бесплатный джаз-концерт!Limon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать26 сентября 2018, 11:27ФОТО: ПромоОткрытие 6 сезона Нарвского джаз-клуба в Нарвском колледже состоится 29 сентября в 19:00 в сотрудничестве с Посольством США в Эстонии! ВХОД СВОБОДНЫЙ!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьджазколледжконцертконцертный залконцертынарвский колледж