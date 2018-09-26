Певица Рита Дакота попала в ДТП

По предварительной информации, исполнительница не получила серьeзных травм. Она даже поехала со вторым водителем в ГИБДД для оформления необходимых документов.

«Феерически ехала Рита от косметолога к Миюше: всe хорошо, по крайней правой, достаточно медленно, по прямой, никого не трогая. И с прилегающей территории в неe въезжает машина. Он говорит: »Я думал, вы меня пропускаете«. А я просто еду по своей полосе», — рассказала она.