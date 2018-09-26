Певица Рита Дакота попала в ДТП
26 сентября 2018, 10:45
Певица Рита Дакота попала в ДТП, когда направлялась от косметолога к своей дочери. В ее автомобиль на скорости врезалась другая машина. Как она рассказала в собственном влоге, виновник аварии совершил ошибочный маневр, передает Life.
По предварительной информации, исполнительница не получила серьeзных травм. Она даже поехала со вторым водителем в ГИБДД для оформления необходимых документов.
«Феерически ехала Рита от косметолога к Миюше: всe хорошо, по крайней правой, достаточно медленно, по прямой, никого не трогая. И с прилегающей территории в неe въезжает машина. Он говорит: »Я думал, вы меня пропускаете«. А я просто еду по своей полосе», — рассказала она.