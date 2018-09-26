Ср, 26.09.2018
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Узнайте, в каком месяце рождаются долгожители

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Старость

ФОТО: SCANPIX

Время года, в которое человек появляется на свет, оказывает большое влияние на его здоровье и на склонность к долголетию, - с таким заявлением выступили американские ученые, пишет Medikforum.

Исследование показало, что самое большое количество долгожителей встречается среди людей, родившихся осенью. Наиболее выгодным в этом плане месяцем оказался ноябрь.

Сами ученые находят это закономерным. У тех, кто появляется на свет в ноябре, период активного формирования мозга приходится на лето. Если учесть, что именно летом наблюдается пик употребления свежих фруктов и овощей, можно представить, как много витаминов и микроэлементов получает в этот важный для него период растущий организм. Таким образом и закладывается будущее крепкое здоровье.

«В целом у людей, рожденных осенью, намного меньше хронических заболеваний, чем у других», - постулировали научные специалисты.

Предварительные исследования показывали, что долголетию, при котором у человека до преклонного возраста сохраняется ясность ума, способствуют обстоятельства жизни, а также мировоззрение людей. По словам ученых, большинство долгожителей отличаются более позитивным восприятием жизни, чем их другие люди. Наблюдения свидетельствуют, что склонные к долголетию личности обладают свойством заботиться о своих близких и активны в социальном плане – охотно и помногу работают, участвуют в общественных событиях.

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