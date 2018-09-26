Узнайте, в каком месяце рождаются долгожители

Исследование показало, что самое большое количество долгожителей встречается среди людей, родившихся осенью. Наиболее выгодным в этом плане месяцем оказался ноябрь.

Сами ученые находят это закономерным. У тех, кто появляется на свет в ноябре, период активного формирования мозга приходится на лето. Если учесть, что именно летом наблюдается пик употребления свежих фруктов и овощей, можно представить, как много витаминов и микроэлементов получает в этот важный для него период растущий организм. Таким образом и закладывается будущее крепкое здоровье.

«В целом у людей, рожденных осенью, намного меньше хронических заболеваний, чем у других», - постулировали научные специалисты.