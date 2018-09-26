Судмедэксперт признал: принцесса Диана могла выжить в роковой аварии

Трагическая смерть принцессы Дианы в 1997 году до сих пор не дает покоя людям по всему миру. Спустя двадцать один год с момента катастрофы судебно-медицинский эксперт, который осматривал тогда тело Леди Ди, решился рассказать некоторые подробности случившегося.
Напомним, 31 августа 1997 года принцесса Диана вместе со своим возлюбленным Доди Аль-Файедом, телохранителем Тревором Рис-Джонсом и водителем Анри Полем попала в аварию в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены в Париже.
Эксперты так и не смогли выяснить причину происшествия. Среди основных версий значились алкогольное опьянение водителя и папарацци, на высокой скорости преследовавшие автомобиль с принцессой.
Кроме того, выдвигались и различные теории заговора.
Единственным, кто выжил в аварии, был телохранитель Тревор Рис-Джонс, но из-за тяжелой травмы он не помнит событий того дня.
Вскрытие проводил известный судмедэксперт, доктор Ричард Шеферд. Долгие годы он хранил тайну смерти принцессы Уэльской, однако на днях решил наконец поделиться подробностями трагедии.
В интервью порталу Mail Online специалист признал, что принцесса Диана могла бы остаться в живых, если бы была пристегнута ремнем безопасности.
«Если бы она воспользовалась ремнем безопасности, то присутствовала бы на свадьбах своих сыновей принца Уильяма и принца Гарри», - отметил Ричард Шеферд. Доктор также ответил на давно волнующий поклонников Леди Ди вопрос о том, была ли она в положении на момент аварии.
Эксперт признался, что не обнаружил доказательств беременности принцессы. Так что даже если она действительно ждала ребенка, то срок был очень маленький.