Судмедэксперт признал: принцесса Диана могла выжить в роковой аварии

Напомним, 31 августа 1997 года принцесса Диана вместе со своим возлюбленным Доди Аль-Файедом, телохранителем Тревором Рис-Джонсом и водителем Анри Полем попала в аварию в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены в Париже.

Эксперты так и не смогли выяснить причину происшествия. Среди основных версий значились алкогольное опьянение водителя и папарацци, на высокой скорости преследовавшие автомобиль с принцессой.

Кроме того, выдвигались и различные теории заговора.

Единственным, кто выжил в аварии, был телохранитель Тревор Рис-Джонс, но из-за тяжелой травмы он не помнит событий того дня.

Вскрытие проводил известный судмедэксперт, доктор Ричард Шеферд. Долгие годы он хранил тайну смерти принцессы Уэльской, однако на днях решил наконец поделиться подробностями трагедии.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза ФОТО: AP/Scanpix

В интервью порталу Mail Online специалист признал, что принцесса Диана могла бы остаться в живых, если бы была пристегнута ремнем безопасности.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в день свадьбы ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Принц Гарри и Меган Маркл в день свадьбы ФОТО: Damir Sagolj / REUTERS

«Если бы она воспользовалась ремнем безопасности, то присутствовала бы на свадьбах своих сыновей принца Уильяма и принца Гарри», - отметил Ричард Шеферд. Доктор также ответил на давно волнующий поклонников Леди Ди вопрос о том, была ли она в положении на момент аварии.