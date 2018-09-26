Снимок мужчины с ребенком в туалете обнажил неожиданную проблему отцовства

Американец Донте Палмер опубликовал фото с маленьким сыном в мужском туалете ресторана, чтобы продемонстрировать, как сложно отцу сменить ребенку подгузник. Снимок доступен на странице мужчины в Instagram.
На изображении видно, что Палмеру пришлось сесть на корточки и положить ребенка себе на колени, чтобы снять старый памперс и надеть свежий, пишет Lenta.
«Что за тема с отсутствием пеленальных столиков в мужском туалете, как будто нас не существует! Видите, мы делаем это часто: посмотрите, как удобно моему сыну. Для него это обычное дело», — написал отец в своем посте, предложив остальным мужчинам исправить эту ситуацию.
Как оказалось, Палмер затронул актуальную проблему, с которой столкнулись множество отцов. Его пост быстро набрал несколько тысяч лайков, и многие комментаторы согласились с ним.
Один мужчина написал, что однажды ему пришлось просить охранника в супермаркете, чтобы тот пустил его с ребенком в женский туалет.
«Я чувствую твою боль, брат. Я много раз переживал это», — написал другой пользователь в комментариях.
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