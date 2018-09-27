Эксклюзивное видео: как нарвская Елена Ваенга уже пять лет развлекает гостей кафе своим пением

Артистка поет в кафе Lemmik города Нарва-Йыэсуу уже около пяти лет и в эфире рассказывает о публике в Ида-Вирумаа. Но это далеко не единственное ее место работы. Также певица поведала о своем участии в шоу «Голос Балтии» и восхитилась эстонским президентом Керсти Кальюлайд.