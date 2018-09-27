Эксклюзивное видео: как нарвская Елена Ваенга уже пять лет развлекает гостей кафе своим пением
27 сентября 2018, 18:15
Певица из Елена Ковостьянова, которую смело можно назвать нарвской Еленой Ванегой хотя бы потому, что в ее репертуаре есть шансон, стала гостьей очередного выпуска шоу Limon LIVE, снятого в конце прошлой недели в нашей выездной студии в отеле Liivarand.
Артистка поет в кафе Lemmik города Нарва-Йыэсуу уже около пяти лет и в эфире рассказывает о публике в Ида-Вирумаа. Но это далеко не единственное ее место работы. Также певица поведала о своем участии в шоу «Голос Балтии» и восхитилась эстонским президентом Керсти Кальюлайд.
Кроме этого, мы приготовили для артистки задание. Узнайте, удалось ли ей с ним справиться.
Смотрите Limon LIVE вверху новости!