Чт, 27.09.2018
В Нарву Гречку завезли! Эпатажная российская певица удивила своей непосредственностью (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Эксклюзивное видео: как нарвская Елена Ваенга уже пять лет развлекает гостей кафе своим пением

Эксклюзивное видео: как нарвская Елена Ваенга уже пять лет развлекает гостей кафе своим пением

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Певица из Елена Ковостьянова, которую смело можно назвать нарвской Еленой Ванегой хотя бы потому, что в ее репертуаре есть шансон, стала гостьей очередного выпуска шоу Limon LIVE, снятого в конце прошлой недели в нашей выездной студии в отеле Liivarand. 

Артистка поет в кафе Lemmik города Нарва-Йыэсуу уже около пяти лет и в эфире рассказывает о публике в Ида-Вирумаа. Но это далеко не единственное ее место работы. Также певица поведала о своем участии в шоу «Голос Балтии» и восхитилась эстонским президентом Керсти Кальюлайд. 

Кроме этого, мы приготовили для артистки задание. Узнайте, удалось ли ей с ним справиться. 

Смотрите Limon LIVE вверху новости! 

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

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