В Мюнхене стартовал пивной фестиваль «Октоберфест»: вы только посмотрите на сексуальных официанток (ГАЛЕРЕЯ)

В Германии стартовал традиционный праздник пива «Октоберфест», который продлится до 7 октября. В этом году ожидают 6 миллионов посетителей. Две недели немцы будут гулять на празднике пива. В этом году уже 185 знаменитый фестиваль пива «Октоберфест» начался в Мюнхене. Для того, чтобы гости праздника не переборщили с выпитым, местные власти позаботились о безопасности, пишет 24tv.ua.
«Я надеюсь, что ничего не произойдет, и все будет спокойно. Я только что посетил полицейские и спасательные силы, чтобы убедиться. Вижу, все в полной готовности», – заявил губернатор Баварии Маркус Содер.
«Октоберфест» в этом году начался бомбезно. Здесь просто непревзойденная атмосфера. Я надеюсь, это будет дружеский и приятный праздник", – отметил гость праздника Вольфганг.
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