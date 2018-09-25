В Мюнхене стартовал пивной фестиваль «Октоберфест»: вы только посмотрите на сексуальных официанток (ГАЛЕРЕЯ)

В Германии стартовал традиционный праздник пива «Октоберфест», который продлится до 7 октября. В этом году ожидают 6 миллионов посетителей. Две недели немцы будут гулять на празднике пива. В этом году уже 185 знаменитый фестиваль пива «Октоберфест» начался в Мюнхене. Для того, чтобы гости праздника не переборщили с выпитым, местные власти позаботились о безопасности, пишет 24tv.ua.