Несравненная певица Оля Полякова поделилась главным правилом жизни

Я только сейчас поняла… что человек никому ничего не должен. Только в свои 30 с хвостиком ты прозреваешь. Ясно осознаешь: ты приходишь в эту жизнь один и уходишь один. И ты не должен ни своим родителям, ни детям, ни мужу или жене, ни родственникам… Ты должен только себе! Потому что ты у себя один.