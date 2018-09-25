Несравненная певица Оля Полякова поделилась главным правилом жизни

Украинская певица Оля Полякова призналась, какое открытие сделала после своего 30-летия, пишет Ivona.
Исполнительница Оля Полякова поделилась главным правилом жизни: по мнению артистки, жить нужно в первую очередь для себя, а не для кого-то другого.
Таким признанием певица поделилась с изданием Viva:
Я только сейчас поняла… что человек никому ничего не должен. Только в свои 30 с хвостиком ты прозреваешь. Ясно осознаешь: ты приходишь в эту жизнь один и уходишь один. И ты не должен ни своим родителям, ни детям, ни мужу или жене, ни родственникам… Ты должен только себе! Потому что ты у себя один.
При этом Оля объяснила, что речь идет не о слепом эгоизме, а о правильной расстановке приоритетов:
И я сейчас не об эгоизме, а о том, что когда человек занимается своей жизнью, у него нет времени на то, чтобы портить ее другим. Понятное дело, что нужно заботиться о родителях, понятное дело, что нужно заботиться о детях. Но жизнь свою класть к ногам другого человека – совершеннейшая глупость!Положите жизнь к своим ногам.