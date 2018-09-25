Певица Нюша впервые показала на видео своего ребенка

Известная российская певица Нюша, готовящаяся в ближайшее время впервые стать мамой, опубликовала новый клип на песню «Таю».

В опубликованном в Instagram анонсе можно увидеть короткий отрывок - съемки с УЗИ, где запечатлен будущий ребенок знаменитости. Сама звезда появилась в кадре с большим животом, и, согласно сюжету, ей предстоит играть пятерых разных беременных женщин.

Поклонники звезды оценили ее новую работу, однако интересно, что практически никто не обратил внимания на ее положение.

«Чувствую будет шедевр», «Клип бомба!»,«Тебе блондинкой очень хорошо!!» - пишут юзеры. Отметим, что Нюша решила рожать в США, и уже в ближайшее время она вместе с мужем Игорем Сивовым отправится за океан.