Фото: Алисса Милано неприятно удивила поклонников, обнажив некрасивые колени

Все мы помним Алиссу Милано по роли красотки Фиби в сериале «Зачарованные». Несмотря на то, что и сейчас голливудская звезда выглядит отлично, а поклонники и вовсе считают ее по-прежнему привлекательной, все же некоторые части ее тела выдают ее возраст.

Однако Алисса, судя по всему, совсем не стесняется своих мелких недостатков. На днях Милано появилась на премьере фильма «Звезда родилась» в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет актриса выбрала черное платье чуть выше колена.