Фото: Алисса Милано неприятно удивила поклонников, обнажив некрасивые колени

45-летняя Алисса Милано стала гостьей на премьере фильма «Звезда родилась», в котором главные роли сыграли Леди Гага и Брэдли Купер. Поклонники были разочарованы, увидев ее снимки с кинопоказа.
Все мы помним Алиссу Милано по роли красотки Фиби в сериале «Зачарованные». Несмотря на то, что и сейчас голливудская звезда выглядит отлично, а поклонники и вовсе считают ее по-прежнему привлекательной, все же некоторые части ее тела выдают ее возраст.
Однако Алисса, судя по всему, совсем не стесняется своих мелких недостатков. На днях Милано появилась на премьере фильма «Звезда родилась» в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет актриса выбрала черное платье чуть выше колена.
Увидев снимки Алиссы с мероприятия, поклонники принялись обсуждать ее неудачный наряд, а также ноги: «Стилиста пора менять, она выглядит как коробка», «Платье просто ужасное и совершенно не по фигуре. К тому же такие колени прятать надо», «На лицо очень моложавая и приятная, но с такими ногами подобные платья лучше не надевать».