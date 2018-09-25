Секс в душе: пять обстоятельств, о которых необходимо знать

Камнем преткновения может стать выбор температуры воды: кто-то любит похолоднее, кто-то – погорячее. Договориться бывает сложно, да и чувствительность у всех при одинаковом температурном режиме может быть разная.

Кстати, девушки предпочитают мыться в горячей воде. Конечно, можно предоставить выбор своей половинке. Но не потеряется ли удовольствие от секса?

С чего начинать?

То ли включить воду и начать натирать себя мочалкой, то ли сразу приниматься за дело. Без неловкостей не получится. Вы точно будете выглядеть нелепо, если станете выдавливать из себя журнальную сексуальность, обливаясь шампунями и гелями.

Положение

Душ – не место для экспериментов с позами. Пространство настолько ограничено, что придется довольствоваться максимально безопасными позами. Ведь в душе еще и довольно скользко.

Безопасность

Вместо оргазма секс в душе может принести повреждения. Одно неловкое движение при смене позиции – и вы уже будете натирать друг друга зеленкой. В лучшем случае у вас просто заболит спина от непривычного положения тела.

Без орального секса

Вода будет постоянно попадать вам в нос и в рот даже при огромном желании сделать приятное возлюбленной. Такая же участь постигнет и ее. Единственное, о чем вы сможете думать, – как не захлебнуться.

Пространство