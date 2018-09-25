Секс в душе: пять обстоятельств, о которых необходимо знать

Камнем преткновения может стать выбор температуры воды: кто-то любит похолоднее, кто-то – погорячее. Договориться бывает сложно, да и чувствительность у всех при одинаковом температурном режиме может быть разная.
Кстати, девушки предпочитают мыться в горячей воде. Конечно, можно предоставить выбор своей половинке. Но не потеряется ли удовольствие от секса?
С чего начинать?
То ли включить воду и начать натирать себя мочалкой, то ли сразу приниматься за дело. Без неловкостей не получится. Вы точно будете выглядеть нелепо, если станете выдавливать из себя журнальную сексуальность, обливаясь шампунями и гелями.
Положение
Душ – не место для экспериментов с позами. Пространство настолько ограничено, что придется довольствоваться максимально безопасными позами. Ведь в душе еще и довольно скользко.
Безопасность
Вместо оргазма секс в душе может принести повреждения. Одно неловкое движение при смене позиции – и вы уже будете натирать друг друга зеленкой. В лучшем случае у вас просто заболит спина от непривычного положения тела.
Без орального секса
Вода будет постоянно попадать вам в нос и в рот даже при огромном желании сделать приятное возлюбленной. Такая же участь постигнет и ее. Единственное, о чем вы сможете думать, – как не захлебнуться.
Пространство
Производители ванн и кабин предусмотрели только одно место под душем. Зря они не подумали о разврате, который посещает нас. Струя воды может согревать (или охлаждать) только одного человека. Если вы вдруг увидели мурашки на коже у девушки, скорее всего это от кафельной плитки, а не от ваших прикосновений.