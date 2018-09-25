Фото: 55-летняя прославленная модель ужаснула публику квадратной грудью

Бриджит Нильсен появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе в черном платье в пол из блестящей ткани. Наряд облегал точеную фигуру модели, а изюминкой его стало умопомрачительно декольте. Фотографиями с вечеринки Бриджит поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Именно там подписчики обратили внимание на странную форму груди Нильсен. Фанаты высказали уверенность, что 55-летняя актриса вставила себе импланты, уж чрезвычайно, по их мнению, неестественно смотрелась грудь. Особенно удивила комментаторов их форма. Многим показалось, что у Бриджит квадратная грудь.

ФОТО: MPIFS/Capital Pictures / MPIFS/Capital Pictures

К слову, на мероприятии Бриджит появилась со своим супругом, продюсером Матти Десси. с которым находится в счастливом браке уже 12 лет. Именно ему датская модель подарила первенца в начале августа. Бриджит родила мужу дочь Фриду.

ФОТО: Faye Sadou/AdMedia/SIPA / Faye Sadou/AdMedia/SIPA