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  • Фото: 55-летняя прославленная модель ужаснула публику квадратной грудью

Фото: 55-летняя прославленная модель ужаснула публику квадратной грудью

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Brigitte Nielsen

ФОТО: Tammie Arroyo / AFF/PA Images

55-летняя модель, актриса Бриджит Нильсен вышла в свет спустя три месяца после рождения пятого ребенка. Женщина продемонстрировала идеальную фигуру, но буквально ужаснула общественность своей квадратной грудью, пишет Дни.ру.

Бриджит Нильсен появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе в черном платье в пол из блестящей ткани. Наряд облегал точеную фигуру модели, а изюминкой его стало умопомрачительно декольте. Фотографиями с вечеринки Бриджит поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Именно там подписчики обратили внимание на странную форму груди Нильсен. Фанаты высказали уверенность, что 55-летняя актриса вставила себе импланты, уж чрезвычайно, по их мнению, неестественно смотрелась грудь. Особенно удивила комментаторов их форма. Многим показалось, что у Бриджит квадратная грудь.

ФОТО: MPIFS/Capital Pictures / MPIFS/Capital Pictures

К слову, на мероприятии Бриджит появилась со своим супругом, продюсером Матти Десси. с которым находится в счастливом браке уже 12 лет. Именно ему датская модель подарила первенца в начале августа. Бриджит родила мужу дочь Фриду.

ФОТО: Faye Sadou/AdMedia/SIPA / Faye Sadou/AdMedia/SIPA

Отметим, что известие о беременности модели стало сенсацией. Причем новостью поделилась сама Нильсен. От предыдущих отношений у актрисы четверо сыновей: Джулиану 34 года, Киллиану и Дугласу – 28 и 25, а Раулю – 23. Можно предположить, что рождение дочери стало для Бриджит личным и долгожданным подарком к юбилею.

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